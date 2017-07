Búscome ha manifestado a través de una nota de prensa “ante la polémica suscitada por la negativa de las asociaciones de vecinos de no celebrar la elección de la reina de las fiestas patronales por falta de subvenciones y la intención de hacerse por parte de la Ciudad”, que el Gobierno local “no puede promover actos de claro contenido sexista, sino que debe de ser el motor que impulse la igualdad de género y la no discriminación”.

“Estas convocatorias vulneran el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de toda la ciudadanía, con independencia de su sexo; también la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y el Plan de Igualdad de Ceuta. La elección de la reina de la feria no busca la superación de roles tradicionales y estereotipados, además sólo participan mujeres y se tiene en cuenta exclusivamente el aspecto físico”, dice la asociación.

Para Búscome, “estas convocatorias no pueden pretender justificarse por el simple hecho de que sean una tradición, puesto que son muchos años de lucha para que luego no tengamos en cuenta estos eventos que no ayudan a extinguir el concepto de la mujer como cuerpo, objeto de belleza y escaparate a lucir. Pero es que, más indignación nos parece que este asunto sea objeto de debate y preocupación y luego no se reúnan para lo verdaderamente importante. Y no únicamente estamos potenciando los valores sexistas, también estamos derrochando un dinero que podría ir destinado a compensar más días para que los niños en exclusión puedan disfrutar de la feria. Son cada vez más los territorios que han decidido eliminar este concurso”, concluye.