Los Tribunales publicaron ayer las notas de oposición de los aspirantes salvo de Inglés, que se conocerán hoy

Los Tribunales de las especialidades del Cuerpo de Maestros de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Música, con 9, 4 y 4 plazas en liza, respectivamente, hicieron públicas ayer las notas de los aspirantes que han aprobado la fase de oposición, un total de 22, 6 y 6 en cada caso. Las calificaciones de Inglés, para la que se han convocado once plazas este año, se conocerán hoy. Según fuentes sindicales con toda probabilidad solo quedará una plaza sin cubrir, la del cupo de discapacidad de Inglés, ya que los dos opositores que concurrieron a ella y no a las de ingreso libre no superaron la primera parte de las pruebas.



Ahora las notas de oposición deberán modularse con los méritos de cada aprobado por experiencia docente, formación académica y otros (cursos superados o impartidos, participación en planes y proyectos educativos…) para ordenar definitivamente a los candidatos.



Cuando el proceso selectivo haya terminado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) procederá a nombrarles funcionarios en prácticas. Una vez asignados a los centros educativos que se estime oportuno deberán efectuar las prácticas en los destinos adjudicados, entendiéndose que renuncian al procedimiento selectivo aquellos aspirantes que no se incorporen a los mismos salvo que se les hubiera concedido aplazamiento. La fase de prácticas incluye un periodo de docencia directa que forma parte del procedimiento selectivo y tiene por objeto comprobar las aptitudes para la docencia de los seleccionados



Desde el momento del nombramiento de funcionario en prácticas hasta el nombramiento como funcionario de carrera, el régimen jurídico-administrativo que les corresponda será el de funcionarios en prácticas siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente. Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter provisional. Los aspirantes seleccionados quedan obligados a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un destino definitivo en centros gestionados por el Ministerio por la que hayan resultado seleccionados y en la forma que se determine.

