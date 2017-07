Quejas de los bañistas porque la Policía Local les negó el aparcamiento en la zona central de la explanada.

Los coches-patera volvieron a colapsar la carretera nacional ayer, después de dos semanas de interrupción del comercio transfronterizo. La primera consecuencia de este regreso a la convulsa normalidad se pudo comprobar en la explanada del Chorrillo.



La Policía Local estuvo impidiendo, desde primera hora de la tarde, el aparcamiento a los bañistas en el llano entre la playa y Juan XXIII. Los agentes tenían que reservar espacio para acumular tanto a los coches dedicados al transporte de mercancías como a los de de la Operación Paso del Estrecho (OPE). El objetivo de las autoridades no fue otro que despejar de coches la carretera nacional y evitar un caos circulatorio mayor del que sufría la N-352 desde mediodía.



La medida provocó las quejas de los ceutíes que fueron a la playa y se encontraron sin sitio donde aparcar. “He dado más de seis vueltas y todavía no he encontrado aparcamiento”, señaló una de las afectadas que portaba a bordo a dos menores. “Por culpa de la frontera ya no podemos más”, añadió esta conductora que deseaba tener suerte para encontrar un hueco. La explanada se han convertido en una lugar de embolsamiento que ahora entra en conflicto con el uso y disfrute de los ceutíes que acuden a la playa.



Los agentes solicitaron a los usuarios del Chorrillo que no aparcasen en los cuatro carriles señalizados de forma horizontal con franjas amarillas, aunque sí permitieron que dejasen el coche en las plazas laterales, las cuales se ocuparon de inmediato. Los efectivos de la Policía Local en ningún momento desalojaron a los coches sobre esta zona vetada –ocupa la mayor parte de la zona central del parking público– porque los vehículos de los bañistas ya estaban allí cuando pusieron el dispositivo en marcha. Hoy la prohibición puede aplicarse antes.



La negativa de la fuerza de seguridad indignó al personal de las volaeras, primero como ciudadanos porque veían cómo las familias tenían que darse la vuelta, y, en segundo lugar, porque los coches bloqueaban sus negocios. “No hay derecho a lo que están haciendo aquí. Ahora mismo están las pobres familias que quieren aparcar o comprar volaores y es que no les dejan”, protestó Óscar González, dueño de la volaera la Pesquera. “Mira dónde me han aparcado un coche que le corta todo el trayecto al cliente”, dijo señalando a un todoterreno que consideró la volaera parte de esas plazas laterales.



La zona marcada en amarilla está reservada a los turistas marroquíes que visitan la ciudad o a los que han desembarcado en Ceuta en el marco de la OPE. “Hemos venido a pasar el día y de compras pero, cuando hemos ido a salir, nos han dicho que no podemos y nosotros solo queremos llegar a nuestra casa”, resumió su situación “horrible” la visitante Ikram El Afia, quien duda de si su familia volverá. Ella propuso que, al menos, quienes esperan no tengan que estar expuestos al sol.



En otros casos, fueron los conductores de los coches-patera quienes estimaron esperas desde medianoche para realizar un pase de mercancías, con una primera parada en Marruecos y otra en Ceuta. Ellos explicaron por qué la semana pasada la carretera nacional estuvo libre de coches-patera: “En la ‘semana santa’ de los musulmanes ha estado prohibido la entrada en Ceuta para sacar mercancías. Hoy –por ayer– es el primer día de trabajo y, mira, está lleno”, dijo apuntando a Juan XXIII.



La ‘resaca’ por la Fiesta de final de Ramadán ha atrasado una semana la reanudación a pleno rendimiento del comercio atípico, el cual ha vuelto a acelerar el pulso en la zona: tanto por sus efectos positivos en forma de posibles ventas, como por los negativos, porque las colas han atascado de nuevo la red viaria.

Reuniones y movilizaciones



Por otra parte, el paso de mercancías ‘Tarajal II’ registró una cifra mayor de porteadores que la semana pasada. Según cifras de la Delegación del Gobierno, unas 1.300 mujeres cruzaron los tornos del nuevo túnel. No obstante, tanto la Asociación de Comerciantes de los Polígonos como la Comunidad de Propietarios denunciaron ayer que los bultos fraudulentos ajenos a sus negocios copan el ‘Tarajal II’ y ellos pierden ventas. Los primeros solicitarán una reunión a la Delegación del Gobierno y la Ciudad, y los segundos, sopesan emprender movilizaciones.