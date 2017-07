El director provincial en funciones, Carlos Torrado, dijo que la propia empresa pública pedía tres condiciones para el perfil: que no tuvieran formación, que no tuvieran experiencia y que contaran con esa relación con el centro formativo dependiente de la Sociedad Municipal de Fomento

El director provincial del SEPE en funciones, Carlos Torrado, ha señalado a esta redacción que el personal de Tragsa que acudió a la Oficina de Empleo solicitaba una selección de personal desempleado que tuviera cursos de la Escuela de la Construcción. Era la única condición que imponían como perfil.



Indignado se encuentra el director provincial del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) en funciones, Carlos Torrado, por las distintas manifestaciones que durante estos últimos días ha realizado la empresa pública Tragsa y donde el servicio de empleo ha salido mal parado.



Por supuesto, en el primero de los casos, ya la propia subdirectora general de Prestaciones, Empleo y Formación, lo desmintió a las pocas horas de publicar este periódico que las 60 personas seleccionadas por Tragsa para la encomienda de gestión de ‘Actuaciones de adelantamiento en distintas zonas de la ciudad’ habían sido seleccionadas por el SEPE.



Sin embargo, existe una segunda afirmación de un portavoz de Tragsa que ha molestado realmente mucho en el SEPE. Y es la excusa que ha puesto la empresa pública perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, sobre que al final no pudieron realizar la selección a través del SEPE porque sus responsables le habían manifestado que tardarían dos meses y que ellos no podían esperar porque a los dos días tenían la encomienda firmada ya por la Ciudad Autónoma. Para Carlos Torrado esta justificación, además de ser mentira, es, desde su punto de vista, una verdadera tontería, “porque nosotros en el SEPE podemos tardar ese tiempo de dos meses cuando debemos preparar un Plan de Empleo como el de la Ciudad Autónoma, donde se trata de realizar una selección de mil doscientas personas. Flaco favor le haríamos a la Administración si nosotros tardamos dos meses para seleccionar a sesenta desempleados. Para esa cifra podemos tardar tres días a lo sumo”.



Estas dos “mentiras” que Tragsa ha utilizado con el SEPE por medio es lo que ha provocado que Carlos Torrado haya solicitado en su departamento un informe completo sobre cual ha sido la verdadera relación de Tragsa con la Oficina de Empleo.

Personas relacionadas



Este medio ha podido conocer que el pasado 15 de junio se presentaron en la Oficina de Empleo, situada en la calle Pedro de Meneses, tres personas relacionadas con la empresa Tragsa y se entrevistaron con el jefe de área del Registro de Ofertas. El objetivo que pretendían era explicar al SEPE que iban a necesitar una selección de personal, aproximadamente unas 150 personas, con un perfil muy determinado.



Ese perfil que querían pedirle al SEPE constaba de tres apartados concretos: que ninguno de los desempleados tuviera experiencia, que ninguno de esos desempleados tuviera titulación y que sí hubieran realizado cursos de la Escuela de la Construcción.



Según relató a esta redacción el director provincial en funciones, Carlos Torrado, la respuesta del jefe de área era que el SEPE no podía hacer un sondeo en función de unos cursos que han sido dados por la Ciudad Autónoma de Ceuta y que, por tanto, el organismo estatal no tenía controlados. Que normalmente el SEPE efectuada estos sondeos en función de las profesiones y, en todo caso, de los cursos que ofrece el propio Servicio Público Estatal de Empleo, “pero nunca de una Escuela que pertenece a una sociedad municipal como es Procesas”.



Con esa respuesta se marcharon los tres encargados de Tragsa y volvieron el día 20, para dar una respuesta negativa e indicar en la Oficina de Empleo que no iban a realizar la selección de personal a través del SEPE, sino de los currículum que habían recibido desde que se instalaron en Ceuta. La consulta en concreto de ese día 20 era que tenían que hacer para presentar los diferentes contratos, cuando el personal ya estuviera elegido y firmado los acuerdos. La respuesta fue la lógica, que se utilizara el mismo sistema que tienen todas las empresas para dar de alta los contratos en el SEPE y que es a través de un programa denominado Contrata.

Última vez



Ese 20 de junio fue la segunda y última vez en que Tragsa entra en contacto con la Oficina de Empleo en nuestra ciudad y a partir de ahí, ya el 5 de julio es cuando salta el escándalo, porque es la misma empresa pública la que confirma que la selección de personal la ha hecho a través del SEPE.



Lo cierto es que nos encontramos ante una nueva situación que, por supuesto, volverá a que los partidos de la oposición, a buen seguro, pedirán nuevamente explicaciones al Gobierno de la Ciudad Autónoma, porque éste dijo que no tenía nada que ver con la selección realizada por Tragsa.



Sin embargo, cuando ya a tiro hecho por parte de la sociedad estatal se pide a personas que tengan cursos de la Escuela de la Construcción es que alguna indicación por parte de algún departamento debían tener. Ahora volvemos a tener montado el ‘circo’ para toda esta semana.

Las ocho claves del escándalo

1 Tragsa afirma que selecciona por el SEPE

El escándalo salta cuando este periódico publica, en su edición del miércoles día 5, que Tragsa había seleccionado a los 60 peones para la encomienda de gestión de ‘Actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la Ciudad’ a través del SEPE.

2 Desmentido por parte de SEPE

La subdirectora general de Prestaciones, Empleo y Formación de la Dirección Provincial del SEPE se pone en contacto con esta redacción para desmentir que Tragsa hubiera seleccionado al personal a través de SEPE.

3 Comienzan los movimientos

El equipo de gobierno se reune en las primeras horas del jueves con los responsables de Tragsa en Ceuta para pedirles explicaciones sobre la fórmula para seleccionar al personal. Mientras, Caballas exige al Ejecutivo que ofrezca las explicaciones oportunas y convincentes, porque de otra manera acudiría a los tribunales de Justicias para que se investigue el método de selección del personal.

4 Advertencias del Gobierno a Tragsa

Ese mismo jueves, día 6, se ofrece una primera versión por parte del Ejecutivo, en el que establece que la recomendación realizada a la empresa pública es que, a partir de ahora, hagan siempre su selección de personal a través del SEPE o, en su defecto, con la suficiente publicidad para que lo conozcan la mayor parte de los interesados.

5 Reafirmaciones de Tragsa

Al día siguiente de las primeras afirmaciones de Tragsa, se da otra versión, donde se reconoce que no se había hecho la selección a través del SEPE; pero que, a partir de ahora lo intentarían y, en todo caso, harían publicas las convocatorias si no contaban con el ente público. Cuentan que estuvieron en el SEPE pero que les comentaron que tardarían dos meses en poder seleccionar el personal por el que se interesaban. Entonces, según el portavoz de la empresa pública, no podían esperar tanto, dado que en dos días iban a tener la encomienda de gestión firmada por la Ciudad Autónoma.

6 Forma de selección

La propia empresa señala que la fórmula utilizada para seleccionar al personal había sido a través de los currículum que habían recibido desde que anunciaron su intención de instalarse en Ceuta, pero que la única condición que pusieron era que estas personas estuvieran desempleadas.

7 Portavoz del Gobierno

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, indicó de manera muy clara que desde el Gobierno del presidente Vivas no se le había dado nunca indicaciones a Tragsa para la selección del personal que debía contratar para esta actividad por la que la empresa pública cobrará alrededor de un millón y medio de euros.

8 Nuevas explicaciones

Pero parece que el escándalo de Tragsa no ha terminado, porque nuevos datos conocidos por parte del SEPE señala que las personas que acudieron a la Oficina de empleo pedían una serie de perfiles, donde lo principal era que estas personas hubieran realizado algún tipo de curso en la Escuela de la Construcción. Y también el propio SEPE se muestra contrariado porque se diga que ellos tardan dos meses para hacer un barrido de selección de unas sesenta personas aproximadamente.