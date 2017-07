Quiero denunciar la situación de indefensión e impotencia que he padecido hoy en las Dependencias de Aduanas del Puerto, situación que le puede ocurrir a cualquier ciudadano, y que quiero exponer públicamente en este medio, para hacer eco de lo que está sucediendo y que llegue a instancias de algún responsable y no se vuelva a repetir y se rectifique este atropello.



Tras recibir el aviso de llegada de Correos de un envío fuera de territorio comunitario, procedo a realizar los tediosos trámites de forma particular (para evitar más gastos), consistentes en tramitar un DUA de importación, previa autoliquidación y por último entrega del “levante” para su liberación en Correos del paquete.



Para tramitar el DUA, me persono en las dependencias de Aduanas del Puerto para realizar los trámites, al tratarse de un envío del extranjero fuera de territorio comunitario es obligatorio realizar un DUA de importación, para los que desconocen este procedimiento consiste en cumplimentar un documento oficial con diversos datos y personarse en las oficinas de aduanas del puerto para solicitar a un administrativo que “grabe el DUA” (introduzca los datos en su sistema de gestión interno), proceso que realiza en unos minutos el funcionario administrativo, para así proceder a que otro funcionario tenga los datos en su sistema y “Permita el levante” del envió, con estos trámites resueltos, posteriormente se entregan este documento en Correos y en un par de días te entregan el paquete en tu domicilio.



Mi sorpresa e indignación es debido a la situación que he vivido hoy tras observar que el funcionario que “graba” los DUAS estaba ausente, he preguntado a otro funcionario quién podía realizarme este mismo trámite, a lo que me ha respondido que los dos funcionarios administrativos que realizan esta labor están de vacaciones y que este servicio no estará operativo hasta dentro de por lo menos una semana.



Le expongo mi situación, que necesito liberar el envío que se trata de unas piezas de una moto que necesito con urgencia (y los envíos de Correos están sujetos a plazos, sino se tramitan se devuelven a origen), le comento que un trámite que se tarda apenas escasos minutos, no puede por el motivo que me estaba dando dejar de prestarse y que necesitaba una solución alternativa, a lo que el funcionario me responde: que deje mis documentos, que aunque no es su cometido, como algo excepcional y haciéndome un favor, está recopilando DUAS para que cuando el crea conveniente y pueda, por su carga de trabajo, y sin prometerme plazos, los tramitaría pero que podría tardar días o una semana, ante semejante exposición de los hechos le muestro mi disconformidad y me indica que puedo mostrar quejas o reclamaciones ante su superior, y que me queda la alternativa de recurrir a un agente aduanero privado de pago, que pague las tasas correspondientes (unos 15 euros por tramitar el DUA) y que así agilizare mis tramites, mi respuesta fue contundente, que existiendo un servicio estatal pagado con mis impuestos y estando ellos como funcionarios yo no tengo porque recurrir a gastarme mi dinero a una empresa privada porque ellos no gestionen bien el funcionamiento de un organismo tan importante como es el Servicio Tributario de Aduanas, y su personal este de vacaciones dejando el servicio descubierto, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.



Tras tener que acceder a sus condiciones impuestas, dejo toda la documentación al funcionario para que cuando tenga a bien gestione mi DUA y me llame por teléfono para indicarme que puedo proceder a retirarlo. Acto seguido y haciendo caso al funcionario respecto a presentar si tengo alguna queja o reclamación, pregunto a los Señores vigilantes de seguridad de la entrada con quién tengo que hablar que sea el máximo responsable de esas dependencias, resultando ser el Señor Andrés Montiel Luque (EL JEFE DE LA DEPENDENCIA PROVINCIAL DE ADUANAS ) para plantearle mi caso, tras observar que el vigilante va a hablar con el funcionario que me atendió, entran ambos en un despacho colindante y tras hablar unos segundos con este señor, cuál es mi sorpresa que me responde el vigilante de seguridad que no puede atenderme, que está muy ocupado y que tengo que solicitar una cita y que hasta el día 24 no estará disponible, solicito que me identifiquen a este señor y a regañadientes me proporcionan solo su nombre, tras indicar que no me voy sin que se identifique, me dicen sus apellidos, situación vergonzosa rozando la ilegalidad y más propia de una República Bananera, que nos coloca a los ciudadanos ante una situación de indefensión total ante el Goliat de la Administración, la cual todos sostenemos con nuestros impuestos.



Tras toda esta odisea que he padecido hoy se me plantean muchas dudas:



Si a mí como ciudadano se me exige que cumpla con mis obligaciones, pague mis impuestos, realice los trámites de obligado cumplimiento y me ajuste al milímetro de lo legislado, ¿por qué estos señores funcionarios que ostentan estos cargos de tanta relevancia gozan de una inmunidad ante estos atropellos?, ¿quién les vigila y vela por los intereses de los ciudadanos?, ¿es normal que se quede descubierto un servicio estatal tan importante como este por una mala gestión interna de este organismo?, ¿tendré que sufrir represalias como que se me pongan más trabas en mis futuros trámites dependientes de estos funcionarios tras publicar esta queja y hacerla pública?