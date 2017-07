Los usuarios denuncian que los feriantes emplean el recinto como aseos y lavaderos

Llega la Feria y lo que para unos es diversión, para otros es el comienzo de problemas que año tras año vienen denunciando sin que por ello se adopte una solución. Se trata de los usuarios del parque de perros que temen las consecuencias de la llegada de los feriantes. “Ellos no tienen la culpa del lugar donde los instala el Ayuntamiento, pero no se cortan a la hora de usar el parque como servicio público y lavadero para sus enseres. Además el aceite de las frituras llega a nuestros desagües y empantana la entrada al parque. Un horror anual”, apunta una de las usuarias.



Este problema se añade a los que ya vienen arrastrando desde prácticamente la puesta en marcha de estas instalaciones y que, en innumerables ocasiones, les ha hecho remitir sus quejas a la Ciudad. Entre ellas se encuentra el saneamiento del parque. “Desde el final del Plan de empleo no se está llevando a cabo el mantenimiento. No entendemos por qué las empresas de limpieza contratadas por nuestro Ayuntamiento, y pagadas con nuestros impuestos, no pueden acceder al recinto para su limpieza durante todo el año, pero sí mantienen los demás parques públicos. ¿Por qué razón debemos depender de un Plan de empleo que sólo dura nueve meses?”, apuntan.



Los propios usuarios están acometiendo la limpieza de la zona aunque demandan útiles para esta tarea. “Se han ido estropeando o han sido robados, sin desinfectantes para el césped artificial se nos está haciendo muy cuesta arriba”.



Es por ello que en un escrito remitido a Fomento solicitan con carácter urgente que una vez comience el Plan de Empleo se restituyan los servicios de limpieza y vigilancia. “Resulta incomprensible que varias personas encargadas de la limpieza y seguridad del parque no se hayan atrevido a acceder al recinto y se hayan negado a cumplir con su cometido en el pasado porque les da miedo los perros”, reza dicho escrito.



Las demandas giran en torno a la sustitución de las vallas de acceso por el estado en que se encuentran las actuales; colocación de toldos para procurar sombra a los perros y sus propietarios; terminar de colocar las bases de los bebederos; instalar el sistema de rasillones para evitar caídas de personas y animales por culpa de los canalones que han quedado al descubierto; mantenimiento del césped artificial que se está despegando y deteriorando y que se cumpla con la garantía de tres años acordada o la instalación de un caseta de almacenamiento para utensilios necesarios de cara al mantenimiento.



Otra de las peticiones es la modificación de las normas de acceso al parque de perros, incluyendo la prohibición a los menores de 16 años no acompañados, así como prohibir la entrada al recinto sin perro.