Los varios miles que existen, a medida que vayan caducando, no se renovarán nuevamente

Estos marroquíes ya no pasarán por el canal para ciudadanos Schengen

La Jefatura Superior de Policía ha decidido que no se expedirán más ‘pases fronterizos’, destinados a las personas que entran a diario en nuestra ciudad y que se pusieron en vigor a partir de la apertura del paso del Biutz en el año 2005. Unos pases, cuyo número no está muy determinado, porque llegaron a situarse en unos 7.000 a través de una denuncia que hizo la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) a mediados del año pasado y que luego la Unión Federal de Policía (UFP) los concretó alrededor de unos 4.500.



Esos pases, conocidos con otro nombre como ‘de gracia’ permiten a las personas, ciudadanos marroquíes, entrar por el canal destinado a los ciudadanos pertenecientes y firmantes del Tratado de Schengen, en vez de hacerlo, por el canal normal por donde acceden el resto de ciudadanos marroquíes.



¿Cuál es la razón por la cual la Jefatura Superior de Policía ha decidido no solamente no expedir más, sino también ir retirándolos a medida que los mismos vayan cumpliéndose, ya que suelen tener un tiempo de duración entre los seis meses y un año? Pues resulta que desde la puesta en marcha del Tarajal II, los porteadores, ya no pasan por la frontera del Tarajal, sino que acceden a suelo español directamente por el paso de mercancías del Tarajal II. De esta manera, se entiende que la presión por el canal destinado a los ciudadanos marroquíes en exclusividad tiene menos presión que la que tenían cuando los porteadores entraban por el Tarajal, circunstancia que hizo nacer esos ‘pases de gracia’ para que no hubiera tanta acumulación de personas en el canal tradicional.



A raíz del año 2005 con la apertura del Biutz, en contra de la opinión de la Policía Nacional, surge un problema, que es la limitación de horario a un grupo de usuarios de la frontera, los llamados “porteadores”, siendo estos las gran mayoría, limitándoles la salida de mercancías hasta las 13:00 horas, por lo que la entrada a estas personas quedaba limitada hasta las 11:00 horas.



Con esto empiezan a surgir una serie de problemas, se genera una gran cola de acceso en el carril para ciudadanos de terceros países, ya que el porteador empieza a formar esa cola a las 04:00 horas de la mañana, bloqueando la entrada. Cuando llegan otros usuarios de la frontera, es decir no porteadores estimados en, que son usuarios habituales, se quedaban bloqueados.

Recrudecimiento



El tema se recrudece cuando en el año 2009 se producen dos muertos en una avalancha en el Polígono del Tarajal. A raíz de esto, además de la limitación de horario se suma un limitación de afluencia de personal, no pudiendo coincidir en el interior del Polígono más de 2500 personas. Eso conlleva que a las 8:30 horas y habiendo entrado ya esas 2500 personas se corte la entrada. Volviendo a quedar bloqueado el carril de entrada de ciudadanos extranjeros.



Inspirados y amparados en la Ley y en la Legislación Europea sobre Puestos Fronterizos, se decide identificar a los usuarios habituales, “no porteadores”, con un documento, en este caso los llamados ‘pases’ con el fin de agilizar la entrada de los mismos a Ceuta y no quedar bloqueados en las largas colas de varias horas que provocan los porteadores.



Lo que se quiere conseguir ees devolver a una situación normal lo que ha de ser el pase de ciudadanos extranjeros por la frontera del Tarajal.



Los ciudadanos que llevan estos ‘pases’, a medida que les vayan caducando dejarán de llevarlos y volverán a entrar, después de años, por el canal tradicional de marroquíes que son los que lo utilizan con normalidad.

Usuarios del Tarajal Bab Septa piensan que es una mala medida

La Asociación de Usuarios de la Frontera Tarajal-Bab Septa ha indicado en su página de facebook que teniendo noticia de esta orden dada por la Jefatura Superior, entienden que es un error, “porque es una fórmula para tener identificados a tres o cuatro mil personas residentes en la provincia de Tetuán, que son usuarios habituales de la frontera y que no dan ningún problema en nuestra ciudad”.



Señalan que no saben si la eliminación es para crear otro documento, como “el que hemos propuesto”.



Señalan que mantendrán conversaciones tanto con la Jefatura Superior como con la Delegación del Gobierno para que les ofrezcan explicaciones y aclaren la preocupación que tienen.

Denuncias de falsificación de ‘pases’

Lo cierto es que la denuncia que realizó a mediados del año pasado la Asociación Española de la Guardia Civil levantó ampollas en el Cuerpo Nacional de Policía y hubo un sindicato, en este caso, la Unión Federal de Policía que arremetió de manera dura contra la asociación de la Benemérita. En primer lugar, destacar que para AEGC esa situación de ‘pases’ en la frontera del Tarajal producía verdaderos problemas a la hora del control de los ciudadanos marroquíes que entraban en nuestro país y llegó a situar en 7.000 el número de personas que lo utilizaban todos los días. Además, vino a sentencia la AEGC que no existía un criterio lógico a la hora de la expedición de estos denominados ‘pases’ y que en muchas ocasiones existía cierto amiguísimo a la hora de su entrega a ciudadanos marroquíes. Incluso, señaló que existía una mafia que se dedicaba a la falsificación de los mencionados ‘pases’.

Contestación



Casi un mes después de esta denuncia, fue la Unión Federal de Policía, quien acusó a la AEGC de estar siempre “atacando” a los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía y rebaja el número de los mismos a unos 4.500, aunque incluso la propia Jefatura Superior llegó en algún momento a colocarlo en unos 2.500 aproximadamente.



Para la Unión Federal de Policía estaba muy claro que estos ‘pases’ se deban con una serie de criterios muy claros y que existía a la perfección un archivo donde se tenían controlados a todos los que lo poseían para entrar en Ceuta.