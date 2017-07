Después de pensar y recapacitar sobre la situación que vive el proyecto “SalZone, Salazones de Ceuta” he decidido dejar la Presidencia del proyecto a final de esta temporada 2017.

A partir de ahora entramos en una nueva etapa donde debemos decidir si el proyecto continúa o se extingue.

Han sido unos años fantásticos donde he podido compartir con personas increíbles y brillantes…a José Manuel Pérez Rivera ya lo considero como un hermano y doy gracias al Universo por ponerlo en mi camino. A Mario Silva lo llevaré siempre en mis pensamientos y estoy seguro que seguiremos haciendo locuras en el camino, a David Castellanos por haber creido en SalZone hasta el último suspiro y Pedro Duarte por haber sido como un padre para mí. Quiero dar las gracias a cada uno de los establecimientos que habéis participado en la “Ruta del Salazon” porque habéis creido en vuestro producto gastronómico “El Salazon” habéis creado historia gastronómica en Ceuta y ya tenéis la experiencia para seguir creando con vuestro conocimiento en la sabiduría salazonera. A los Maestros Salazoneros con nombres y apellidos “Los Rafaeles” “La Pesquera” “José de Marcos”…. y a los que siempre habéis entendido el proyecto!

A los embajadores de Salazones de Ceuta que en la distancia habéis divulgado nuestra cultura Salazonera.

A nuestros patrocinadores privados y públicos.

A los medios de comunicación.

Y todos los amantes de los Salazones de Ceuta…aquí y afuera!

Llego la hora de la despedida han sido casi 4 años donde le he quitado tiempo a mi mujer “Cecilia” y a mis hijos “Martina y Viggo” porque ellos han sido los que han sufrido que les haya robado tiempo, salud y amor.

Ha sido un orgullo como Ceutí reivindicar los Salazones de Ceuta como nuestro patrimonio Cultural, Natural y artístico! Ahora os toca a vosotros cojer el relevo, o lo apoyamos o lo dejamos morir lentamente.

Soy consciente que como presidente del proyecto me he creado muchos enemigos, gracias a vosotros soy más grande, tengo más experiencia y tengo más proyectos de futuro…un millón de gracias por vuestras críticas me habéis enseñado a volar y eso no lo sabe hacer todo el mundo!

A los que me habéis apoyado y habéis creido en mi y mis ideas locas…os pido perdón por no haber conseguido todos los objetivos que nos marcamos.

Ha llegado la hora de la reflexión profunda de que queremos ser como pueblo….yo lo tengo claro y no es lo que sale en los medios de comunicación a diario. CEUTA es mucho más que una frontera y un barco! CEUTA no es crítica hacia la gente que sueña y crea proyectos de VIDA! CEUTA es mucho más que eso!