El contrabando de tabaco se había convertido en un auténtico negocio. Negocio no solo para familias sin recursos que habían visto en los pases de cartones una vía para obtener dinero, sino, más grave aún, para aquellos funcionarios que, teniendo un buen sueldo, se dedicaban a aprovechar los viajes para hacer estos trasvases. No, no fueron casos anecdóticos. La Guardia Civil bien lo sabe. Y entre sus servicios figuran funcionarios a los que nada les falta que se servían de los trayectos para llenar el coche de cartones o para forrarse el cuerpo. Que de todo ha habido. Si a esto le sumas el caso de quienes no pagan el trayecto el agravante es aún mayor, porque se estaba utilizando una bonificación que al final pagamos todos para conseguirse un sobresueldo a final de mes. Todo un chollo. Un chollo que dejaba múltiples víctimas en el camino: estanqueros, la propia sociedad a la que al final le salpica el fraude, los agentes que se veían incluso coaccionados por los grupos organizados que incurrieron en atentados con tal de sacar la mercancía… y por último la salud pública en general puesto que nadie sabe a ciencia cierta los componentes de un tabaco no regulado.



Desde que Aduanas informó a las fuerzas actuantes de que no podía pasarse ni siquiera un cartón de tabaco extranjero el negocio ha ido a menos. Tanto que prácticamente ha desaparecido. Los datos oficiales muestran una caída superior al 50% en las aprehensiones. Y eso que todavía no se tienen los últimos datos que vendrán a verificar que esa caída es mucho mayor.



Con hechos así, denunciados públicamente por asociaciones como la AEGC y repudiados por todas las personas de bien, se demuestra que cuando se quiere se puede. Que cuando la administración pelea y apuesta por el camino acertado consigue que se erradiquen situaciones tan problemáticas como el contrabando de tabaco que se había convertido en un conflicto con distintos frentes. El acoso en la estación marítima era constante y de tal calado que muchos ciudadanos han visto peligrar su integridad por aguantar a esas personas que casi les obligaban a pasarles un cartón.



Se termina con un fenómeno hiriente del que se han nutrido demasiados pícaros de todas las capas sociales. Bueno es.