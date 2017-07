El conflicto no se reduce solamente al sector médico, que son algo más de 60, sino que quedan otros 120 entre Diplomados de Enfermería, técnicos de Laboratorio y otros grupos

En la reflexión que ha abierto el Ingesa para que la Oferta Pública de Empleo que se iba a publicar y que produjo el levantamiento del colectivo de médicos interinos, dejándose, de momento, para después del verano, pero con otra formulación distinta, no solamente se debe tener en cuenta al mencionado colectivo, sino también a otros grupos sanitarios que están afectados por la medida.



Estamos hablando de más de ciento veinte profesionales, aparte de los algo más de sesenta médicos. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con diplomados de Enfermería, técnicos de laboratorio y otros sectores dentro de la Sanidad de nuestra ciudad.

Olvidados



Son, como algunos denominan, los grandes olvidados de la Oferta Pública de Empleo. Por ello, desde sectores sanitarios no se entiende, en parte, como los poderes públicos han mantenido un apoyo directo al sector de los médicos interinos y, sin embargo, no se han preocupado por las dificultades que con la Oferta Pública de Empleo se encuentran otros escalones dentro del mundo sanitario. Quizás haya podido ser porque mientras los médicos se han movilizado, los restantes empleados, tan afectados como los primeros, no han dado a conocer su situación que, en realidad, era prácticamente la misma. Es decir, si sus plazas se ocupan no tendrían más remedio que ir al paro o en todo caso marcharse de Ceuta para seguir dedicándose a su profesión.



Recordemos que lo último que se ha conocido sobre la Oferta Pública de Empleo, precisamente, ha sido después del encuentro que los tres parlamentarios, Juan Bravo, Guillermo Martínez y Fatima Mohamed Dos Santos, han mantenido con altos cargos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.



En esa reflexión abierta por parte del Ingesa se ha decidido que saldrían en la Oferta Pública de Empleo las plazas que están vacantes y no cuentan con interinos, mientras que las de éstos no se convocarían y si se hicieran, en un tanto por ciento muy pequeño.



Pues bien, fuentes oficiales consultadas por esta redacción aseguran que el trato será idéntico para los restantes trabajadores interinos que pertenecen a los demás escalones sanitarios. Saldría la convocatoria de las plazas que están vacantes, pero las ocupadas de manera interina no se sacarían, de entrada, para que no haya ningún tipo de trato distinto entre unos y otros.

Situación



Lo cierto, es que toda esta situación volverá a recuperarse después de las vacaciones de verano, una vez que el Ingesa realice su particular reflexión y quede todo aclarado con las diferentes administraciones públicas.



Y es que en realidad, son muchos los frentes que ahora mismo el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tiene abiertos en Ceuta. Por un lado, el comentado de los interinos de todos los sectores sanitarios, pero también el Programa de fidelización que se está analizando para lograr que los facultativos permanezcan en Ceuta como un destino atrayente y también que a quienes se les ofrezca venir vean que nuestra ciudad merece la pena desde el punto de vista de la Sanidad a todos los niveles.