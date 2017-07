Nació como una buena idea. Como un gancho para que familiares o personas que tienen vínculos con la ciudad pudieran disponer de algunos trayectos más baratos, más económicos. La triste realidad es que se ha convertido en un fiasco, otro más de las políticas de turismo tan erráticas en las que incurre el Gobierno. No termina de acertar. Será que en el fondo tampoco le quiere poner tanto cariño a las acciones que apadrina. Si no, no se entiende lo que sucede con una herramienta que no hace sino provocar quejas.



Vayamos por partes. Es ahora cuando quienes utilizaron este tipo de ayudas están recibiendo el dinero de la Ciudad. ¡Un año después! Sí, como le leen. Otros hay que todavía no han percibido ni un euro, no han visto un euro de la bonificación comprometida por el Gobierno local para favorecer estas visitas.



Si esto es grave, más aún es lo que está sucediendo en pleno julio. Mes de vacaciones para muchas personas y mes de visitas. Pues bien, de la segunda convocatoria de ayudas nada se sabe. Llaman a Servicios Turísticos y no encuentran respuestas. Nadie sabe cuándo se oficializarán las ayudas pero sí se apunta ya a que serán muchas menos que las del año pasado porque, dicen, no se cubrió el presupuesto. Claro esa es la versión oficial, no van a decir que su proyecto fue un fracaso, que si no funciona es porque parece que ponen trabas más que ayudas, parece que le quitan a las personas las ganas de pedir esa ayuda, de visitar Ceuta. Más que la atención a los ‘ausentes’ parece que el plan es dar patadas para que sigan siendo eso, ‘ausentes’ de su tierra.



No entiendo la forma de ejecutar estas actuaciones, tampoco creo que haya que reflexionar mucho para saber del desinterés que existe en muchos sectores por sacar adelante medidas positivas para la ciudad y para el turismo, el turismo familiar, el turismo que alegra a muchos caballas porque facilita que quienes se tuvieron que marchar fuera puedan regresar a su tierra.



Mala coordinación, menos dinero, falta de respuestas… y seguimos desperdiciando la oportunidad de que nos conozcan, la oportunidad de que esos vínculos afectivos y familiares no se pierdan, la oportunidad de que Ceuta no esté tan lejos de quienes tuvieron que abandonarla, la oportunidad de todos aquellos que siguen manteniendo el sentimiento unido a una tierra que merece la pena pero que se empeñan en estropearla.