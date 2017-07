Un joven ceutí acudió al programa de moda ‘Cámbiame’ para encontrar un nuevo look

El famoso programa de televisión ‘Cámbiame’ tuvo el pasado mes de marzo a un ceutí como protagonista del cambio. Sergio Cernadas se presentó al casting para cambiar su look de entonces “cansado de los tejanos y el estilo antiguo”. Los coaches Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz y Natalia Ferviú lucharon por ser los artífices de su transformación.



Natural de Ceuta y residente en la barriada de San Amaro, Sergio es fan del formato y vio la oportunidad de dar un giro radical a su vida y encontrar un look orientado a lo que realmente le apasiona: el mundo de la canción. Impulsado por ello y por vivir la experiencia de acudir a un plató de televisión, Sergio se inscribió como candidato y fue seleccionado para acudir al casting presencial. Sin embargo, la suerte no le acompañó.



Cuando las puertas de la pasarela de ‘Cámbiame’ se abrieron y Sergio tuvo que demostrar que era merecedor de ser cambiado, se bloqueó y no consiguió ser elegido. “El primer casting me fue muy mal, me puse muy nervioso y los estilistas apenas me entendieron”, reconoce ahora entre risas. Sin embargo, dejó huella en los coaches y éstos le pidieron volver a someterse a un segundo casting en el cual, ahora sí, consiguió llegar al final de la pasarela.



Bastante emocionado, Sergio tuvo que elegir entre Cristina, Pelayo y Natalia y, tras escuchar los alegatos de los dos primeros, se decantó por Natalia Ferviú. “Tenía muy claro que quería a Natalia, ni siquiera dejé que hablara”, comenta Sergio.



Varios días de grabación fueron necesarios para que el cambio fuera efectivo. Corte y tinte capilar, sesiones de depilación y visita al dentista fueron algunos de los servicios que Natalia consideró necesarios para mejorar la imagen pública del chico como cantante. Pero Natalia fue más allá y ahondó en los sentimientos y vida personal de Sergio.



El gran día de su reaparición como cantante contó con la visita de sus dos hermanas y fue un encuentro muy emotivo. En lo relativo al ‘gran cambio’ afirma que le gustó bastante aunque al principio no se reconociera. Para promocionarse en la música, cantó un tema acompañado de su guitarra ante un entregado público. Actualmente se encuentra inmerso en su promoción y asegura que “volvería a repetir esta experiencia una y mil veces más”.