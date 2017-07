La decisión que ha adoptado la Sala VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta para que permanezca el ex-gerente de Emvicesa en prisión, rechazando el recurso presentado por su abogado, viene a reafirmar la línea que sigue manteniendo en la investigación del ‘caso Emvicesa’, la magistrada Raquel Lucini. Lo primero que se debe tener en cuenta es que aún no ha finalizado la instrucción, se detuvo algo más de un mes como consecuencia de la recusación que presentó el letrado de López, pero tras negar la misma Audiencia todos los extremos de la mencionada recusación, el procedimiento sigue adelante.



Estamos hablando de uno de los casos más importantes, por no decir el que más, que se haya instruido en un Juzgado de nuestra ciudad y por ello, lo mejor en este caso es que la Justicia continúe dando todos los pasos necesarios para que, al final, florezca lo que desean todos los ciudadanos, que se pongan encima de la mesa todos los detalles de lo que ha venido siendo un ‘runrún’ en esta ciudad durante varios lustros.



Aquí no se ha puesto punto y final a la investigación. Se sigue adelante y por esta razones, la decisión que se ha tomado sobre la persona de Antonio López para que el mismo permanezca en prisión y no se acepte su puesta en libertad la han basado en unas consideraciones muy meditadas y ajustadas a derecho, como la posibilidad de fuga, la posible destrucción de pruebas a las que aún no haya podido llegar la UDYCO y la negativa a colaborar con la Justicia por parte del investigado.



Por ello, cuando el letrado de López habla de “campaña mediática”, dejando observar que los jueces se pueden dejar influenciar por portadas o informaciones de los medios, en realidad lo que se está es insultando la inteligencia de los magistrados de la Audiencia Provincial.



Repetimos, la investigación no ha terminado. Lo mejor, es que dejemos todos que la instructora siga dando los pasos que estime necesarios, porque, al final, lo que se busca es la verdad de lo que ha sucedido. Y que resplandezca la verdad es una obligación de todos.