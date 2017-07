Actualmente, tras la puesta en marcha de un proceso de traslados y OPE (concurso- oposición) por el INGESA nos encontramos con el descontento del personal facultativo interino que ha convocado diferentes concentraciones. A raíz de lo anterior el gobierno de la ciudad, los parlamentarios electos del partido en el gobierno y diferentes organizaciones han mostrado su apoyo a este colectivo.

Desde CCOO queremos exponer una visión lo mas objetiva posible del asunto que (al ser un tema complejo) no debe limitarse solamente al apoyo a estos profesionales sino tener en cuenta al resto de personal de todas las categorías y situaciones, y además buscar las causas del conflicto y proponer soluciones (como hemos hecho desde el primer momento). No se puede olvidar que es nuestra organización y no otra (junto a los sindicatos con representación) la que está implicada desde un principio en este proceso.

El detonante de todo han sido unas sentencias europeas por las que el gobierno se ha visto obligado a acabar con el abuso de los contratos temporales que hasta ahora venía haciendo. Los tribunales europeos tras la consulta o cuestión prejudicial de un juez de nuestro país han determinado que el gobierno estaba abusando de la modalidad temporal de contratación y además han reconocido por primera vez al personal temporal de la administración pública el cobro de indemnización por despido. Las consecuencias de este dictamen europeo (en base a convenios que España está incumpliendo a pesar de haberlos firmado) van a ser profundas y de facto van a modificar el régimen de contratación que la administración ha estado utilizando desde hace años de tal forma que a medio plazo la contratación temporal será mucho menor, deberá ser muy justificada y en el caso de las interinidades (actualmente entre un 20 y un 30%) prácticamente van a desaparecer. De hecho este sindicato está negociando con el gobierno el desarrollo de macroconvocatorias a nivel nacional.

Coincidiendo con este hecho, el INGESA hace aproximadamente un año, pone en marcha un proceso de traslado y OPE. Tras revisar la propuesta de la administración, tres sindicatos: CCOO, SATSE y USAE optamos por convocar el 16 de junio del año pasado a los trabajadores a diferentes concentraciones con el objeto contar con el máximo apoyo a la hora de afrontar unas negociaciones que se preveían complicadas y que iban a afectar a gran parte del personal por no decir a su totalidad. No es necesario decir que el apoyo a estas concentraciones no fue multitudinario a pesar de nuestro esfuerzo.

Aunque desde hace unas semanas nos encontramos con el tema en prensa a diario es justo recordar que hace años que CCOO viene demandando OPEs y traslados periódicos que prevendrían situaciones como la que estamos viviendo. No solo eso, este sindicato viene denunciando reiteradamente la necesidad de cobertura de las plazas, la inconveniencia del recorte horario en atención primaria, la tremenda escasez de profesionales tanto por servicios (como por ejemplo urgencias) como por categorías (celadores, administrativos…), la no cobertura de jubilaciones e incapacidades etc…

Podemos mencionar el informe que este sindicato publicó el día 21 de Marzo de este mismo año en el que adelantaba el riesgo que supone la jubilación de hasta el 85 % en algunas categorías en los próximos 15 años. O el informe de abril de 2015 en el que demostrábamos la pérdida de hasta un 5% de los trabajadores en los tres años anteriores

En todas estas situaciones hemos demandado una y otra vez traslados y OPEs periódicas así como cobertura de todas las plazas. En multitud de ocasiones hemos solicitado el apoyo de los profesionales, nos hemos reunido con delegación de gobierno y hemos intentado lo mismo con el gobierno de la ciudad. En los procesos negociadores hemos intentado en todo momento casar los intereses del colectivo de personal temporal y del personal fijo proponiendo fórmulas de traslado equilibradas que ofertando un número suficiente de plazas para el personal fijo no suponga una carnicería para el personal temporal, si bien es cierto que posteriormente diferentes sentencias judiciales están confirmando la obligación de la administración de convocar un número de plazas más que holgado al reconocer este derecho al personal fijo. Las mencionadas sentencias nos gusten más o menos constriñen los márgenes de la negociación.

Cuando contemplamos diferentes organizaciones, directivos o políticos exigiendo una especie de solución milagrosa que obvie el armazón legal que rige nuestro de estado de derecho el término que se nos viene a la cabeza es uno que el actual gobierno usa con profusión. POPULISTAS.

En ningún momento nos hemos sentido acompañados por delegación de gobierno, alcaldía de la ciudad autónoma ni mucho menos por los parlamentarios que han corrido a reunirse con los servicios centrales del INGESA. Hace muchos meses que los jueces vienen sentenciando la necesidad de traslados con plazas suficientes, la escasez de profesionales lleva gestándose años por culpa del gobierno que representan esos mismos parlamentarios, esa delegación de gobierno y esa alcaldía de la ciudad autónoma.

¿Donde han estado todo este tiempo los responsables políticos que ahora buscan con ahínco una “solución legal?” En un tema que afecta a todas las categorías y al personal tanto temporal como fijo el criterio del sr delegado oscila cual veleta. El 25 de abril del 2016 afirmó textualmente que: “el INGESA quiere las máximas plazas posibles tanto para la OPE como para el concurso de traslados”, tan solo cuatro días más tarde, el día 29 de abril CCOO denunció que la desmesurada oferta de traslados de INGESA dejaría sin trabajo a 90 personas. No solo eso, la propuesta original del INGESA en algunas categorías era de traslado sin OPE (dejando al personal interino a los pies de los caballos) ante lo cual CCOO amenazó con recurrir a los tribunales y consiguió para la propuesta. En aquel momento a los señores políticos no se les ocurrió otra cosa que acusarnos de alarma social. Durante todo este tiempo ¿donde han estado los sres Bravo y Martínez?, ¿saben ellos y el delegado de gobierno que nosotros somos los legítimos representantes de los trabajadores?

Este gobierno tiene ahora exactamente el mismo número de interinos que hace dos años. ¿Porque no se ha movilizado antes? Los aproximadamente 500 profesionales interinos de todas las categorías del INGESA afrontan con incertidumbre todos estos procesos, al igual que el centenar de personal fijo desplazado espera un concurso de traslados para regularizar su situación familiar. ¿Que nos van a responder los señores parlamentarios?¿acudirán con la misma presteza a trasladar los problemas a Madrid si nosotros como representantes legítimos de los trabajadores se lo solicitamos?

Cuando los señores parlamentarios piden “un sistema de cobertura definitiva de las interinidades” en este sindicato nos acordamos de las OPEs y traslados que venimos reclamando desde hace años sin que ellos abran la boca. ¿O es que el sr Bravo (que tenemos entendido que es funcionario) conoce algún método que cumpla con los requisitos legales y que no sea el de las OPEs?. Si este Sr. contempla alguna posibilidad, en CCOO somos todo oídos dado que somos (junto con los demás sindicatos) los únicos legitimados para negociar estos temas que ahora parecen pretender arreglar en plan compadreo (estilo por otro lado muy usado al parecer en esta ciudad).

Para colmo el INGESA, cediendo a esta presión inadecuada (ya que no se está tratando en el ámbito adecuado de negociación ni con los representantes legítimos de los trabajadores) afirma públicamente que “va a reflexionar”. Nos sorprenden estas declaraciones sobre algo que el gobierno de la nación ya ha decidido, a saber, reducir al máximo la temporalidad con procesos de traslados y macroconvocatorias de OPEs.

El INGESA tiene una solución relativamente sencilla que es la de convocar traslados suficientes (como dicen la ley y los jueces) y cubrir todas las vacantes que mantienen con lo cual el colectivo interino no vería peligrar su trabajo mientras opta a las OPEs periódicas que es la única herramienta que evitara situaciones así en el futuro.

Quizá el atractivo laboral para los profesionales sanitarios de nuestra ciudad pase (además de los incentivos económicos) por la posibilidad de formación certificada, la apertura de nuevas unidades, la cobertura de todas la plazas de forma que la sobrecarga laboral no sea tan brutal, el reconocimiento de la presión asistencial del pais vecino, reconocimiento de carrera profesional para interinos…etc. Dando por descontado que cualquier incentivo que se aplique RECAERÁ EN ABSOLUTAMENTE TODAS LAS CATEGORIAS PROFESIONALES DEL INGESA.