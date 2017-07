La Unión General de Trabajadores (UGT) ha lamentado en una nota de prensa que “desgraciadamente se ha cumplido el presagio” con los vigilantes de la Clínica Militar, ya que –añade– la empresa Marsegur “ha cumplido su propósito, que no es otro que empobrecer aún más a sus trabajadores”. El sindicato explica que “las ya de por sí exiguas nóminas se han visto mermadas en 400, 500 y hasta 800 euros en algunos casos”.

El sindicato dice que Marsegur forma parte junto con Seguridad Integral Canaria y Sinergia de Vigilancia y Seguridad, de la Asociación de Compañías de Seguridad Privada (ACOSEPI), “la cual ha visto rechazada por el Tribunal Supremo hasta en dos ocasiones su intención de aplicar convenios de empresa que rayan la esclavitud”.

Por todo esto, desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT aseguran que no van a cejar en el empeño “de ver a empresas como las descritas fuera del ámbito de la seguridad privada, para que en el caso que nos ocupa, que no es otro que el de los vigilantes del antiguo Hospital Militar, no tengan que vivir bajo la presión, económica, psicológica, etc., de estas mal llamadas empresas”.