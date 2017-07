La estancia, de más de 100 metros cuadrados, cuenta con un centenar de soluciones tecnológicas para mostrar que la accesibilidad y la estética no están reñidas

La Fundación ONCE ha presentado este jueves en Ceuta una casa inteligente, accesible y sostenible, para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto. Es una iniciativa de Fundación ONCE puesta en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad.

La vivienda, de más de 100 m², podrá visitarse en el parque Juan Carlos I, en los bajos de la Marina, hasta el domingo 9 de julio, en horario de 10.30 a 20.30.

En su presentación hoy en Ceuta han estado presentes Rocío Salcedo, vicepresidenta primera del Gobierno autonómico; Alfonso Grande, director del Imserso en Ceuta; Néstor García, consejero de Fomento; Alberto Ríos, director de la ONCE en Cádiz y Ceuta, y José Luis Borau, jefe de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE.

Entre los avances que puedan disfrutar los usuarios que se acerquen podrán ver alfombras con detección de presencia; balizas Beepcons, desarrolladas por ILUNION, que están especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable, o una mirilla digital.

La estancia está pensada para que la visiten profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial, empresas relacionadas con la construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, administraciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad y sociedad en general.