Miembros del equipo de la Consejería de Fomento mantendrán mañana viernes una reunión informativa con el vecindario de la calle González de la Vega 4 con la cual persiguen conocer cuál es su circunstancia “actual, sus necesidades, sus preocupaciones y su situación jurídica también allí”, como ha indicado su titular, Néstor García.

El consejero de Fomento ha destacado que “sin realojo no habrá rehabilitación” del edificio y quiere que este proceso se lleve a cabo “de la manera más amistosa posible”. El consejero ha negado que vaya a haber “un desalojo mañana”, como ejemplo para tranquilizar a los inquilinos, y ha aclarado que la intención de la Ciudad en ningún momento es tomar la “vía dramática ni violenta”

Algunos de los datos que solicitarán serán las edades o quiénes viven en el inmueble. La Policía Local ya ha estado en el edificio a fin de identificar a las personas que viven allí, ha señalado García.

Las distintas alternativas que les pueda dar la Ciudad se trabajarán una vez que conozcan la situación, ha puntualizado el consejero, quien ha adelantado que gestionarán este asunto con los técnicos de Fomento y de Asuntos Sociales para “buscar la mejor solución para todos”.

A preguntas de los periodistas, el consejero de Fomento ha reiterado que los propietarios privados de la parte del talud en el polígono industrial de Loma Colmenar han expresado a la Ciudad que la “intención de la empresa es acometer esas obras aunque consideran que ellos no son los responsables”. No obstante, si no es así, García ha indicado que los propietarios podrán emprender todas aquellas acciones que en Derecho correspondan o lo haría la Ciudad mediante la figura de la ejecución subsidiaria.

En cualquier caso, en cuanto al terreno en la zona donde se está construyendo el supermercado Mercadona, García ha asegurado que el “objetivo común de todos, propietarios, Mercadona y la Ciudad, es conseguir la solución para que en ningún momento esa obra no se paralice y que en 2018 pueda iniciar esa actividad en la ciudad de Ceuta”.