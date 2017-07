Considera el partido de la oposición que los parlamentarios se olvidan de la Ceuta

Como no podía ser de otra manera, las afirmaciones del dipiutado, Juan Bravo, a la hora de realizar un balance del primer año de legislatura, ya ha levantado las primeras polémicas. Caballas ha señalado que el diputado del PP por Ceuta ha expuesto en rueda de prensa una especio de balance anual de la gestión de su partido. “Ha destacado los éxitos en materia de empleo, basados en el descenso del paro en nuestra Ciudad. Estas declaraciones, en boca de quien nos representa a todos los ceutíes en el congreso, sólo se pueden calificar como un insulto, como un absoluto desprecio a la inteligencia de los ceutíes que ven, con impotencia cómo el paro sigue creciendo sin que se adopten medidas para frenar esta sangría social”.



En un comunicado que Caballas ha remitido a los medios de comunicación alega que “a que no hagan nada ya estábamos acostumbrados, pero que además intenten tomarnos el pelo nos parece ir demasiado lejos. Hablar en estos términos a una población que tiene el 72% de sus jóvenes en paro tiene muy pocos calificativos”.



Tampoco entiende que “no menos extravagantes resulta la minimización de los problemas de la frontera que, según ellos, está en vías de solución gracias a la gestión del Gobierno. Delirante”.



Para Caballas, este tipo de pronunciamientos sólo tienen una explicación, y es que “una vez que cruzan el estrecho, y se aposentan en los cómodos sillones del Congreso y el Senado, los parlamentarios del PP pierden de vista la realidad de Ceuta, sufren un peculiar síndrome de Estocolmo, y se creen las mentiras con las que el Gobierno del PP pretende embaucar a los ceutíes. Se convierten, de este modo, en pararrayos de Rajoy minando su credibilidad y cayendo en un absoluto descrédito como representantes de los Ciudadanos. No señores parlamentarios, no. El paro nos come, la frontera nos agobia y ustedes no sirven para nada”. Esas son las últimas palabras de Caballas en el comunicado enviado a la opinión pública.