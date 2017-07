Los parlamentarios del PP dieron ayer un repaso al trabajo hecho y pusieron sobre el tapete las cuestiones que están siendo objeto de trato mediático preferente. Entre ellas, la fuga de especialistas y los problemas de cobertura sanitaria. La crítica es unánime pero no de igual forma la visión global que habría que ofrecer de este asunto, es decir, contestar con la veracidad suficiente a por qué se marchan los profesionales sanitarios o por qué algunos se suben ahora al carro de las protestas. Quizá haya más asuntos que contar, quizá habrá que preguntar, por ejemplo, sobre lo que se ha dado por denominar ‘persecución’ de Hacienda, de la que el PP debe saber y conocer mucho.



Los parlamentarios dicen que abordarán hoy en Madrid “las legítimas pretensiones” del colectivo de interinos y avanzan que consideran oportuno “establecer un sistema de cobertura definitiva de las plazas ocupadas por ellos que respete la legalidad vigente y permita tener en cuenta el tiempo trabajado en Ceuta”. Y ahí está una de las claves: ¿cómo se puede garantizar una cobertura definitiva de las plazas?, ¿qué sistema de puntuaciones quiere establecerse?, ¿cómo prometer que los interinos sean quienes definitivamente se queden con sus puestos de trabajo en un sistema de oposición?, ¿ajustando quizá las convocatorias a los perfiles que queremos? Esto último tiene un nombre y los parlamentarios deben saber que no se puede hacer. Mucho menos insinuar.



Queda bien sobre el papel anunciar futuribles soluciones a un problema enquistado en un área tan sensible como la sanidad. Pero se trata de un asunto que hay que atender de forma valiente poniendo en escena muchas razones que no están siendo analizadas por los políticos, que pretenden reducir todo este problema a una cuestión de interinidades. No. Hay mucho más. Podría contar las marchas de profesionales reconocidos en la ciudad que han dejado su plaza no precisamente por estas cuestiones laborales, sino porque han sido víctimas de auténticas cazas de brujas a otros niveles. Pero de esto no gustan hablar los parlamentarios porque, quizá, chocarían con el mismo sistema que defienden. Los sindicatos nos alertan de la falta de profesionales, los médicos salen a la luz para ofrecer datos en esa línea. Y mientras pretenden acallar la polémica con promesas que además de no poderse cumplir se antojan bastante ridículas.