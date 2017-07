“La situación de la sanidad pública de Ceuta es realmente preocupante; es necesario que tomen cartas en el asunto”, denuncia el partido

El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, denunció en el mes de abril la situación que padece el Hospital Universitario, con “elevados déficit de recursos humanos, tanto en los servicios de urgencias como en las especialidades”.



Después de meses, “en los que no se ha paliado la problemática, sino que se ha visto aún más agraviada”, el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y los sindicatos médicos ratifican y respaldan la denuncia del PSOE de Ceuta sobre el deficitario estado del centro hospitalario, expone el partido en un comunicado.



“La situación de la sanidad pública de Ceuta es realmente preocupante, tal y como venimos manifestando desde hace mucho tiempo”, aseguró Hernández, haciendo especial hincapié en que “ahora se confirma desde los colectivos profesionales de ambas ciudades autónomas”.



“Es necesario que los responsables de Ingesa en Madrid tomen cartas en el asunto y aborden con firmeza la grave crisis que sufrimos”, aseveró el secretario general, enumerando las carencias del Hospital Universitario. “Falta de médicos y de medios tecnológicos que, o bien no se encuentran en la ciudad o bien se han quedado obsoletos, como es el caso de las resonancias magnéticas; listas de espera preocupante; oposiciones no consensuadas con los representantes sindicales; presión asistencial; inseguridad en el trabajo con graves agresiones; fuga de especialistas; acusaciones infundadas a profesionales que cumplen con su deber con el código deontológico de velar por sus pacientes y defender una sanidad digna y de calidad, entre otras”.



Sobre esto último, Hernández apuntó que “es alarmante acusar a todo un colectivo y sus representantes sin fundamento para no reconocer lo evidente, a la vez que es un orgullo ver la implicación de los profesionales de la sanidad pública, y su compromiso con la sanidad y la ciudadanía”.



Por todo ello, “los responsables de Ingesa en Ceuta, que ante la denuncia del PSOE negaron de forma torticera la evidencia de la situación, deberían tomar nota de las críticas del Colegio de Médicos y de los sindicatos, sin llegar a la crispación, buscando el diálogo, el entendimiento y el consenso en asuntos que son fundamentales para la mejora de la sanidad en Ceuta”, aseveró el secretario general.



“La realidad geográfica, social y económica de Ceuta precisa de un tratamiento singular acorde con las demandas sanitarias, verdaderas y demostradas, y de una respuesta por parte del Gobierno; teniendo en cuenta en todo momento la elevadísima presión asistencial por ser frontera sur de Europa, ya que lo contrario sería negar lo que ocurre en la práctica”.

La sanidad, en el punto de mira

La situación sanitaria en Ceuta se encuentra en el punto de mira. Y no solo de los partidos políticos como es el caso, ahora, del PSOE, sino también de sindicatos que se han unido en la denuncia de una situación que se ha acentuado con la fuga de especialistas. Esto hasta el punto de hacer peligrar la presencia de facultativos en Urgencias del HUCE, como podía haber ocurrido este mismo fin de semana. De no haberse producido las denuncias públicas Ingesa no habría reaccionado para, in extremis, disponer del número suficiente.