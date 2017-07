Los narcos se piensan que todo lo pueden comprar con su dinero ganado de forma ilícita. Una buena parte de la sociedad cada vez más acepta a estos individuos que con sus dineros compran voluntades…Lo que parece no saber la sociedad es que una parte del dinero que mueven las drogas ilícitas terminan financiando el terrorismo que tantos muertos y terror está causando. Y también, supuestamente, terminan financiando alguna que otra campaña política, etc.



Poco o nada le importa a los narcos el sufrimiento de esas pobres madres que ven como sus hijos se “enganchan” a las drogas con las que ellos trafican, drogas que al final, en gran parte, terminan vendiéndola cerca de los Institutos a los adolescentes. Tampoco parece importarles mucho que como consecuencia del consumo de drogas ilícitas un día sí y otro también mueran personas.



La corrupción, sea del tipo que sea, cada día se instaura más en una sociedad que antepone lo material a cualquier otra cosa.



La policía nacional de Ceuta ha trabajado mucho y bien para poner a disposición judicial, y que finalmente terminen en la cárcel, a un gran número de narcotraficantes en los últimos años.



Un buen número de estos delincuentes, en vista de que sus organizaciones criminales han sido desarticuladas por los agentes especializados de la unidad de droga y crimen organizado (Udyco) se organizaron para intentar de anular a estos agentes y que dejaran de perseguirlos para poder seguir traficando. Para intentar de intimidarlos no dudaron en quemar hasta tres veces la propiedad de un familiar de uno de ellos, así como quemar varios vehículos particulares de agentes de esa misma unidad (información recabada de la nota de prensa que el CNP envió a los medios de comunicación)….



Con lo que no contaban estos delincuentes es que no iban a intimidar a los agentes y que iban a seguir trabajando de igual manera en la lucha contra el crimen organizado. Y qué como no podía ser de otra forma terminarían deteniendo a los que estaban intentando extorsionarlos con la quema de sus vehículos particulares…



Es de agradecer el gran trabajo que realiza la policía nacional en favor de toda la sociedad, no en vano estos mafiosos atentan contra la sociedad en general, pues con sus métodos mafiosos intentan de cargarse el Estado de Derecho y las normas de convivencia.



Queda claro que estos delincuentes imponiendo sus métodos mafiosos lo que pretendían era seguir traficando con las drogas y ganando dinero de forma fácil.



No son pocos los narcos que se convierten en “empresarios” “honrados” y queridos. Tanto es así que no sabe uno si con el importe del café o té que se toma en la cafetería estarán blanqueando dinero procedente del narcotráfico…



En fin, que esta vez, como siempre suele ocurrir tarde o temprano, los delincuentes han terminado entre rejas que es donde deben de estar, por lo menos, hasta que se rehabiliten para poder estar en sociedad.