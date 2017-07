Mañana regresará el porteo, la apertura del ‘Tarajal II’, la absorción de la práctica totalidad de las fuerzas de seguridad para la frontera… el bloqueo de los coches patera sin que las autoridades hayan pasado de la ‘fase promesa’ en la resolución de los problemas. Es más que evidente que Ceuta no puede soportar una situación que la desfigura por completo. Pasamos de ser una ciudad con un funcionamiento medianamente normal a transformarnos en un auténtico monstruo entregado a situaciones tan extremas que ponen en riesgo a toda la ciudad y en todos los ámbitos: seguridad, salud pública, convivencia… Y todo ello por una práctica estilada por un grupo concreto de personas que no reporta beneficio más que a unos pocos, siendo esos pocos los que a su vez alimentan el negocio clandestino de las consignas. Es un círculo de irregularidades tal que padecemos todos y que no encuentra explicación en una ciudad que tuviera una administración capaz de afrontar problemas como el que lleva enquistado meses.



Viendo el espectáculo dado por la clase política en los plenos, tampoco podíamos esperar mucho más. Vivimos el momento más débil jamás experimentado, precisamente en un periodo en el que se requiere y se exige de valentía para dar respuesta a una auténtica bomba de relojería.



¿Ven ustedes normal que para controlar una práctica que beneficia a un movimiento comercial sin control se tenga que desviar a todas las fuerzas de seguridad de la ciudad o se tenga que invadir espacios comunes arrebatándoselos a la ciudadanía? Es insólito pero sucede. Y lo más grave es que nada cambia.