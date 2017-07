Ingesa completa in extremis la plantilla médica de Urgencias. Vio venir el lobo y ha hecho malabarismos para reaccionar y conseguir que hoy, 1 de julio, sábado, no nos encontráramos con un Hospital sin facultativos suficientes. Ingesa puede vender esto como un logro, en el fondo es una desgracia. Completar in extremis una atención que debemos tener garantizada obliga a una reflexión sobre lo que está pasando, más allá de encuadrar esto en la situación general del país. Porque eso aquí no vale. Y no vale porque esto es Ceuta y si no tenemos el suficiente personal sencillamente estamos poniendo en grave riesgo la salud de una población que no puede buscar más apoyos, a no ser que nuestra Administración considere que en el clínico de Castillejos nos darán la cobertura esperada.



No se puede jugar con la salud de todos, ni tampoco machacar a un Sindicato Médico que lo único que ha hecho es poner de manifiesto una realidad que conocemos. En temas de salud no se admiten vendettas, ni ataques personales, ni amenazas… porque eso deja muchas consecuencias en el camino, todas negativas y todas sufridas por la ciudadanía.



Lo contábamos el otro día. Ceuta deja de ser un destino atractivo, los profesionales se sienten perseguidos y ya no marcan la ‘x’ del destino. La consecuencia no es solo la merma soportada en la actualidad, sino que Ceuta no puede permitirse el lujo de vivir esta situación, porque nos movemos en un aislamiento sanitario cada vez más angustioso en una frontera sur para todo.



No hay planificación, no hay planes preparados, se actúa a golpe de denuncia y, para más inri, los que critican son colocados en el punto de mira como si odiaran la sanidad y fueran enemigos del sistema. Normal. Es algo que viene en el sentimiento de la marca de la casa PP: nos critican… significa que nos odian; nos odian… significa que van contra el sistema; van contra el sistema… significa que quieren hundir Ceuta y toda España. No tienen otra manera de enlazar los silogismos sustentándolos en argumentos pueriles, sin ser consecuentes con la alerta roja que va a más en el ámbito sanitario, sin que se vea por parte de la administración mayor reacción que un comunicado de Ingesa y un paseo de su jefe político para ser preguntado por lo que quiere contestar.



Nos la jugamos todos, al menos los que confiamos y dependemos de una sanidad pública que parecen querer matar poco a poco.