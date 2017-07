Caballas insta a la Ciudad a fomentar la protección de una actividad “tradicional”

El consejero de Turismo, Fernando Ramos, coincidió ayer en el Pleno con el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, en que la Administración debe hacer lo que esté en su mano para frenar y revertir la extinción de los salazones, “que tienen una temporada corta, se abastecen de producto procedente de Marruecos que no siempre cubre la demanda y se encuentra en unas instalaciones mejorables”.



“Hemos estado trabajando en subsanar las deficiencias existentes y no hemos podido hasta ahora pero ni desatención ni olvido porque no hemos descartado ese objetivo”, negó Ramos, que abogó por “buscar la fórmula para que esa labor no se transmita solo de padres a hijos”. Ali criticó la “falta de atención gubernamental” hacia “una actividad tradicional de esta ciudad, de cuya idiosincrasia forma parte”, la de los salazones y las ‘volaeras’, ahora a su juicio en “una realidad de dejadez”. “No entendemos que si se quieren poner en auge y en valor las cosas que integran nuestra identidad se mantenga a estas personas abandonadas”, criticó.