El presidente de la Ciudad le llegó a decir que nunca se le ocurriría ir en busca de Caballas para apuntarla a su Gobierno, lo que provocó la frase del diputado de la coalición localista

Lo cierto es que Juan Vivas y Juan Luis Aróstegui, amigos del alma y que se telefonean con mucha frecuencia, nos tienen ya acostumbrados a mantener broncas en las sesiones plenarias, casi siempre iniciadas por el diputado de Caballas y que son contestadas, en la mayor parte de las ocasiones, por el presidente de la Ciudad Autónoma.



No le sentó nada bien al parlamentario de Caballas que la Mesa de la Asamblea decidiera mantener el acuerdo de comienzos de la legislatura, de manera que Ciudadanos pudiera seguir presentando dos interpelaciones en cada sesión plenaria en vez de una. Por ello, ésta fue la exposición que Aróstegui le hizo a Vivas al comienzo de la pelea entre ambos: “Otra cosa diferente es que esté tomando una decisión política y que a quienes son babosos del PP y que para ello han nacido y que usted prevé que le harán falta a partir del 2019, les quiere tener contentos y mimados. Eso es lo que pasa. El Reglamento dice lo que dice, pero a usted le interesa tener contentos a ese grupo de personas raras y extravagante que bajo unas siglas se han juntado para ser la muleta de la casta, que son ustedes. Ahora son un partido inservible, porque evidentemente, cuentan con mayoría absoluta, y estos babosos ahora no sirven para nada, pero servirán, al menos éso piensan ustedes. Los va a mimar y por ello quiere que tengan un trato privilegiado. No puede valer ningún diputado el doble. Usted está haciendo que algunos diputados valgan el doble”.



Cuando termina este soliloquio de Aróstegui, el propio presidente de la Ciudad Autónoma le pregunta al diputado de Caballas que “¿hasta dónde es capaz de insultar usted?”. Y la respuesta de Aróstegui no se hizo esperar: “Cada vez que tome una decisión corrupta que sirve para mantener su mayoría absoluta insultaré”.



Pero ahí no terminó todo ni mucho menos, en un galimatías donde hablaban casi a la vez tanto Aróstegui como Vivas, lo cierto es que el presidente de la Ciudad Autónoma le espetó al localista que lo último que haría en la vida sería ir a buscar a Caballas para formar una coalición de Gobierno si le hiciera falta en algún momento. “Antes de irme con el Partido Popular me corto las manos”, le contestó el portavoz accidenta de Caballas al presidente de la Ciudad Autónoma.



La bronca se estaba convirtiendo en una situación verdaderamente lamentable para un Parlamento autonómico, donde ya en algún momento el propio Aróstegui comenzó a llamar de tú a Vivas, a lo que éste le señaló que no le iba a contestar.



La última parte de la bronca ya fue para una parrafada del presidente Vivas cuando comentó que le iban a dar un premio a Aróstegui por su moderación, terminando con “tiene usted una cara que se la pisa”.



Volvió a la carga el localista quejándose de que Vivas hablaba de insultos y le había llamado caradura. A partir de ese instante, retomó la palabra el máximo responsable de la Asamblea para señalar que se iniciaba la sesión plenaria.