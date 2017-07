Varga, de Ciudadanos, le dijo que hay muchos sectores esperando el documento

Una interpelación de Ciudadanos, a través de Javier Varga, puso otra vez encima de la mesa las manifestaciones del consejero de Fomento, Néstor García, en relación con la no aprobación en estos meses de mayo y junio del Plan General de Ordenación Urbana.



El titular del área vino a manifestar que cuando comunicó a los medios de comunicación que ahora no se iba a aprobar inicialmente el Plan General, señaló que el PGOU era un objetivo de la legislatura, pero que ello no quería decir que no se le fuera a dar el visto bueno hasta el año 2019. Indicó que muchas veces en el área que dirige resulta que se dan unas fechas, pero luego se producen problemas con los proyectos y no se cumple y que, habían sido los técnicos que llevan la responsabilidad del Plan General quienes le pidieron más tiempo por distintas cuestiones que iban a servir, en líneas generales, para mejorar el documento.



Además, confiaba en que el documento se aprobara a lo largo de lo que queda de año, en cuanto que por parte de los técnicos se ponga punto y final a las distintas cuestiones en las que están trabajando. Incluso, cree que con el trabajo mejor hecho tampoco el Ministerio de Fomento tendrá que agotar los seis meses de tiempo con el que cuenta para que el Plan General sea efectivo al cien por cien.



El diputado de Ciudadanos, Javier Varga, que fue quien hizo la interpelación, indicó que son muchos los sectores de la Ciudad Autónoma que están a la espera de que salga porque es un elemento esencial para dinamizar la vida económica de nuestra ciudad. Le contestó sobre este particular el propio consejero señalando que es verdad que llevan mucho tiempo, pero que él se hizo cargo de la cuestión cuando comenzó la presente legislatura.

El PSOE preocupado por las obras en distintas barriadas

La diputada del PSOE y vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea, Mayda Daoud, interpeló al Gobierno sobre distintas obras del Plan de Barriadas. En concreto, vino a manifestar que vecinos de las zonas que han sido nombradas por el Ejecutivo con los números cuatro y cinco se han dirigido a ellos para señalar numerosas deficiencias que tienen en estos momentos, haciendo hincapié desde luego también en las cuestiones de accesibilidad.



Sobre este particular aludió el consejero de Fomento, Néstor García, que ellos tienen un calendario de inversiones que va saliendo adelante para los años 2017 y 2018, y las que aún no se hayan terminado continuarán a lo largo de 2019.



Si indicó que muchas veces también los proyectos tienen retrasos, debido a que a última hora se producen cálculos que no estaban previstos y que luego se llevan a Contratación donde el proceso de licitación de dilata por muchas circunstancias. De todas maneras defendió que el presupuesto de inversiones saldrá adelante.