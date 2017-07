La Ciudad usará una parcela junto al Hospital para embolsar “500 ó 600” coches-patera y confía en “acertar”

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reiteró ayer en el Pleno que la creación de espacios para el embolsamiento de vehículos, la dotación de más recursos humanos para atender los flujos fronterizos, la realización de inversiones en infraestructuras, el diálogo y la coordinación con Marruecos y restringir el comercio transfronterizo de lunes a jueves para liberar los fines de semana en favor del resto de la economía local sigue siendo la hoja de ruta de las Administraciones para resolver el caos del Tarajal.



“La ciudadanía puede tener la plena seguridad de que este Gobierno, en colaboración en el de la Nación, tiene y va a tener este asunto como de la máxima prioridad”, aseguró en respuesta a una interpelación de Caballas, cuyo portavoz accidental, Juan Luis Aróstegui, reprochó al presidente que no exhiba más firmeza ante el Estado.



Según el localista, sus interlocutores del Ejecutivo de Rajoy “le engañan” y el ceutí, a su vez, “nos intenta engañar a nosotros, no sé si intencionadamente o no”. “Nadie puede entender que ante ese caos permanente que tortura a diario a al menos media ciudad, después de haber visto a los empresarios movilizarse ante la Asamblea, con Ceuta en permanente tensión social, no se articulen alternativas como reabrir Benzú”, insistió Aróstegui.



Vivas negó ser víctima de ningún “engaño” y apeló a la “responsabilidad” del resto de agentes políticos con una petición “que las Fuerzas de Seguridad rechazan y yo no pregunto por qué”, así como para no entrar en pormenores sobre cómo se está tratando la problemática del Tarajal “al más alto nivel” entre España y el Reino alauita. El de Caballas restó credibilidad a tal argumento “cuando en Melilla existen varios pasos abiertos y no creo que estén más inseguros que nosotros”.



“Lo cierto es que se puede pero hacen falta más efectivos y yo creo que si en un lugar de España hacen falta agentes actualmente, en un volumen perfectamente asumible, es aquí y lo que usted debería hacer es exigirlo”, reivindicó Aróstegui.



El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, aseguró en respuesta a una interpelación del PSOE que la seguridad ciudadana no ha quedado nunca desasistida por el servicio extraordinario de la Policía Local en la N-352 porque “desde el minuto cero se coordinó con la Policía Nacional que sus efectivos se hiciesen cargo de esa tarea en todo el término municipal cuando fuese necesario”. Según el miembro del Ejecutivo local, las únicas competencias que pudieron resentirse fueron las relacionadas con la vigilancia del cumplimiento de las Ordenanzas de ruido y aparcamiento.



En respuesta al socialista José María Mas, Hachuel concretó que la Ciudad va a utilizar “la parcela ubicada justo debajo del Hospital en la que se pensó construir la pista de atletismo” para meter a “entre 500 y 600” vehículos de porteadores cuando sea necesario para descongestionar la Carretera Nacional. El consejero garantizó que “los accesos al Hospital no se van a colapsar” porque habrá efectivos de la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil en los cruces.