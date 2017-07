Aróstegui reprocha al Ejecutivo local que no exhiba más firmeza para ir “al fondo del problema”

La consejera de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Adela Nieto, defendió ayer en la Sesión Plenaria de control al Ejecutivo la conveniencia de que siga siendo el Estado el competente en materia sanitaria en la ciudad con el fin de que conserve sus características de “pública, universal y gratuita”.



Frente a las duras críticas de Caballas a la gestión del INGESA, la consejera aseveró que se han hecho “múltiples gestiones” para “solucionar la problemática generada por el Concurso de Traslados convocado”, que según los profesionales está alimentado un éxodo de médicos especialistas.



“La fuga de unas regiones a otras nos preocupa, a todos, y no estamos de brazos cruzados”, replicó Nieto a Aróstegui, que lamentó que los responsables del INGESA en Ceuta están “empanados” y en el Ministerio “la única preocupación es que esta ciudad no suene, no haga ruido, mientras se desmantela la Sanidad pública”.



Según la responsable local de Sanidad “no queremos que ningún interino se vaya y hemos hechos todas las gestiones pertinentes para que se queden aquí pero dentro de la legalidad”.



Además, Nieto recalcó que el INGESA está elaborando un “plan estratégico” que se traduzca en “un marco global para el ámbito asistencial primario, especialista, farmacéutico, de infraestructuras e institucional”.



Las explicaciones de la consejera no convencieron al portavoz de Caballas, que lamentó que la posición del Gobierno de Vivas “se limite a estar preocupado, como cualquier ciudadano, pero su obligación es buscar y exigir soluciones, no trasladar su inquietud a la ministra sin más”.



“Hay que ir al problema de fondo, ver dónde se falla y qué se puede ofrecer para que los médicos que vienen no se vayan corriendo, no ejercer de correveidiles”, reprochó el localista al PP.