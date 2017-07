Es una decisión que han acordado los abogados, que está pendiente de firma y no se reabrirá hasta que haya una sentencia

Ya hace unos días este medio de comunicación había adelantado que por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda se le había ofertado a la representación de los cinco trabajadores implicados en el ‘caso Emvicesa’ de suspender el expediente que se les había abierto hasta que haya una sentencia firme en el sumario que ahora mismo todavía se encuentre en fase de instrucción. Así lo confesó en la jornada de ayer el consejero de Fomento y presidente del Consejo de Administración de Emvicesa, Néstor García, para responder a una interpelación realizada por la diputada del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fatima Hamed.



El titular del área destacó que Emvicesa para abrir este expediente tenía dos meses desde que se levantó el secreto del sumario y, por ello, el último día del plazo legal es cuando se le comunica a los cinco trabajadores la apertura del expediente contradictorio y que en el texto hacen suyas las palabras que había utilizado el Cuerpo Nacional de Policía en sus investigaciones.



Destacó García que por parte de Emvicesa, en ningún momento, “se ha querido realizar un juicio paralelo a estos cinco trabajadores y que por esa razón eran partidarios desde un primer momento de suspenderlo, una vez abierto, hasta que no haya una sentencia firme, “porque, evidentemente, estas personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”.



La respuesta por Fatima Hamed fue el en sentido de que no entendía las razones por las cuáles se había elegido como instructor del expediente y como secretaria del mismo a dos personas que “forman parte de esa Corte de los Milagros del presidente Vivas, a dos asesores del Partido Popular”. Además, también la diputada de MDyC le dijo al presidente del Consejo de Administración de Emvicesa que no era verdad, para nada, “que respetaran la presunción de inocencia, porque en el documento les han acusado de todos los delitos posibles”.



Volvió a intervenir Néstor García para indicar que Emvicesa no tenía ninguna obligación de la apertura del expediente, que no era necesario, pero que lo había hecho para que los trabajadores tuvieran la oportunidad de defenderse de la mejor manera posible y que tampoco era obligatorio el nombramiento de un instructor y de una secretaria, pero que lo hicieron por transparencia y que, desde luego, no querían complicarle la vida a ninguno de los trabajadores de Emvicesa para que asumieran esos roles y que por ello habían elegido a dos personas que trabajan en la Consejería de Fomento. Recordemos que las dos personas que instruyen el expediente son un por un lado el gestor de Servicios de Fomento y la secretaria que tiene Néstor García como consejero del área.



Para el máximo responsable de la Consejería de Fomento y presidente del Consejo de Administracion de Emvicesa está muy claro que la sociedad no tenía más remedio que abrir el expediente ante la situación que se había provocado con todas las detenciones producidas.

Conocimientos de Derecho de los dos politicos

El consejero de Fomento, Néstor García, le indicó a la diputada de MDyC que le iba a dar una clase magistral y que si quería podía coger apuntes, “porque quizás, al estar usted en tantos sitios a la vez, como molestando por las oficinas municipales para interrumpir nuestra labor, en la UNED o en los Juzgados, no tiene tiempo de los conocimientos de Derecho”. Y es que la misma diputada le había comentado antes que dados sus conocimientos como letrado no entendía como, desde luego, se habían cometido demasiadas irregularidades en la confección del mencionado expediente contradictorio.