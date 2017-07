No. Esta no debe ser la imagen que dé la clase política, que ofrezcan los diputados que están sentados en un foro plenario para resolver los problemas de la ciudadanía. La deriva asoma peligrosa: vamos de mal en peor. Los espectáculos que se están ofreciendo en las últimas sesiones plenarias causan bochorno. No deben ser admitidos ni permitidos. Se ha pasado de faltar el respeto a una diputada a soltar una hilera de insultos que empezaron con el ‘mamarracho’ y terminaron ayer con ‘baboso’ y corrupto. ¿Quién da más?, ¿qué líneas rojas están dispuestos a saltar algunos de nuestros representantes? Para espectáculos de tal ‘lindeza’ ya están las barras de los bares, pero no un Ayuntamiento, no una sesión plenaria en la que quienes están ahí sentados deben discutir lo que a la ciudadanía interesa, no deben arreglar sus intereses personales y sus malestares terminando en un mal ejemplo de lo que es la política.



No. Bastantes problemas tenemos en esta ciudad para que haya que estar pendiente de unos representantes públicos que pierden los papeles, que se rebajan a un nivel que a los demás no nos interesa, porque demuestran que no saben resolver los problemas que nos sitúan en la ciudad con más paro del país y con un serio porvenir para prosperar. ¿Hasta dónde pretenden llegar?, ¿es esto lo que la ciudadanía reclama?, ¿un ‘Sálvame’ a lo caballa pagado con el dinero de todos los ciudadanos? No nos tomen el pelo y compórtense como representantes de las distintas formaciones políticas que han confiado en ustedes para que les defiendan de otra manera. Así no.