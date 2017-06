Tuvo razón el presidente Vivas cuando propuso al plenario que se quedara encima de la mesa la propuesta de incremento de tres céntimos en los trayectos del bonobús y es que se ha descubierto que no hay documentación suficiente, que las cuentas presentadas por la empresa concesionaria del servicio, desde luego, no puede ser la Biblia y todo el mundo deba creerlas a pies juntitas. Por ello, esa intervención señalando que esas cuentas han de ser analizadas por una autoridad independiente, en forma de auditoría, o bien por parte de un servicio del Ayuntamiento, es algo más que lógico. Y es que estamos hablando de un incremento que iba a repercutir en las personas que normalmente cogen el autobús, que como muy bien decía algún miembro de la oposición, coincide con las clases más desfavorecidas. Los ‘duros a peseta’ como se decía antiguamente no son válidos en un acuerdo de una administración en pleno siglo XXI. Es cierto que el consejero de Gobernación ha venido trabajando duro en las distintas reuniones que ha mantenido con los directivos de la mencionada empresa, pero una de las cosas que se debe descubrir es si es verdad que terminaron los últimos años con unas ganancias que parecen suficiente. Esperemos a ver que sucede en las próximas semanas con este tema que ya colea más de la cuenta.