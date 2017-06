El Tribunal de Jurado empezará esta tarde la deliberación para fundamentar adecuadamente el veredicto que alcancen, en base al cual consideren a los dos acusados del crimen de ‘Gufito’, Fathi y ‘Hubeda’, culpables o no. Este mediodía ha tenido lugar la finalización de la última de las vistas con la lectura de los informes por las distintas partes, sin que haya habido sorpresas a la hora de solicitar una condena (solo la Acusación Particular) o lo contrario (las dos Defensas y la Fiscalía). El Jurado anunciará al magistrado presidente que ya tiene veredicto cuando sus componentes estén seguros de la decisión y voten en consecuencia.

Antes de todo esto, la Acusación Particular ha pedido a los miembros del Jurado que “no tengan miedo” pidiéndoles un veredicto de culpabilidad. Consideran los dos letrados que hay “pruebas que incriminan” a los dos acusados y han apuntado al hecho de que no tengan coartada. Consideran además que el testigo que dijo haber presenciado los hechos es “creíble”, ya que expuso su relato de forma “segura y firme”, corroborando las sospechas policiales que existían previamente. “Al testigo no se le puede tachar de mentiroso”, ha expuesto la letrada Lucinia Llanos. “Su declaración ha sido válida y sin fisuras”. “Creemos que son autores, si no fuera así, no estaríamos aquí”. Su compañero también ha insistido en que no hay coartada y en que, por su parte, “no hay interés de la familia en que se condene a alguien que no ha sido autora porque supondría que el asesino está suelto”.

Brillante ha estado la exposición de la fiscal Silvia Rojas por su claridad. “Soy imparcial”, ha expuesto al Jurado, “no queremos que se condene a un inocente ni tampoco que quede libre un culpable”. La representante del Ministerio Fiscal ha explicado que no hay pruebas para incriminar a los dos acusados porque solo existe una declaración de un testigo que ha incurrido “en contradicciones muy importantes”. “La Acusación Particular pretende que ustedes hagan un auténtico acto de fe, pero esto es un tribunal no un lugar de culto y ellos tienen la obligación de probar y no lo han hecho”.

Para la Fiscalía la declaración del testigo no cumple con los requisitos exigidos por lo que se pone en duda que quien dijo ver el crimen estuviera realmente allí esa noche. “No se ha probado, nos están pidiendo que hagamos un triple acto de fe”, ha lamentado la fiscal. Triple porque habría que creerse que el testigo estuvo allí, porque siendo tildados los acusados de sicarios cometieron demasiados errores en su supuesta actuación y por la tardanza en declarar del testigo. “No hay datos objetivos que los impliquen”, ha expuesto Rojas que, dejando claro que los dos acusados no son “ángeles custodios”, en este caso de marras “no hay pruebas”. “Si tienen dudas tienen que beneficiar al acusado”, recordó tal y como recoge el Derecho.

Los letrados de la Defensa de Fathi y ‘Hubeda’ han pedido su absolución. El primero, Francisco Rivas, ha pedido al Jurado que no recurra a lo fácil, porque “no hay elementos para sentar a estas dos personas en el banquillo”. “Nada se ha demostrado”. Ha lamentado además la inexistencia de una investigación policial, quitando valor al testimonio del testigo del que duda que estuviera en el lugar de los hechos. Calificó al testigo como alguien que “pretendía confundir”.

La defensa de ‘Hubeda’, representada por Concha Linares, ha pedido al Jurado que no se deje impresionar y al igual que su compañero ha calificado al testigo de “impreciso”, deslizando incluso que el tono empleado fue “peliculero”. Insistió en que policialmente no hay nada.

Los dos acusados, en su última palabra, se han dirigido al Jurado para defender su inocencia.