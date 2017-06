La situación provocada por el Consejo de Administración de Amgevkcesa que iba a revisar el sueldo del gerente de esta sociedad ha levantado unos polvos en el camino, en forma de críticas por parte de los partidos de la oposición y de los sindicatos, que al final, aunque el presidente Vivas dijo que el asunto no iba con él, seguramente habrá dado la orden para que por parte de la Consejería de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo estudien, a ritmo de vértigo, unas bases para clarificar las retribuciones de los gerentes de las sociedades municipales y directivos de organismos autónomos. Es una asignatura pendiente que tenía este Gobierno desde hace muchos años, porque al final aquella famosa reestructuración que se iba a realizar del sector público empresarial quedó en agua de borrajas. No se hizo, ni se hará y todo sigue igual, con sociedades con escaso trabajo y otras que se llevan la palma y no paran. Pero bueno, doctores tiene la iglesia y si lo quieren mantener así, ello sabrán. Pero está claro que no parece lógico que el mismo Gobierno plantee diferencias entre personas de su absoluta confianza, porque, en definitiva, los gerentes son personas cercanas al Ejecutivo en la mayor parte de los casos. El razonamiento es muy fácil: si todos los consejeros cobran el mismo sueldo, de manera independiente a que luego algunos perciban más dinero porque tengan sus complementos de funcionarios sobre los que no lo son, sin importar que su Consejería tenga más o menos carga de trabajo; si los asesores del presidente repartidos por los distintos estamentos tienen la misma nómina, ¿qué razones hay para que no suceda lo mismo con los gerentes?. Seguramente, no se entiende.