La condena es por un delito de atentado y deberá cumplir este tiempo en ‘Los Rosales’ al contar con antecedentes

El individuo que el pasado sábado agredió al médico del ‘José Lafont’ ha sido condenado a cuatro meses de prisión por delito de atentado. Cuatro meses que deberá cumplir, debido a que el mismo tenía antecedentes y otras condenas que estaban en suspenso.



Tal y como informamos en nuestra edición de ayer lunes, esta persona había sido detenida por la Policía Nacional a los pocos minutos de insultar y amenazar al facultativo por no haberle querido extenderle una receta que no tenía prescrita. Ha permanecido en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía hasta que pasó a disposición judicial en la mañana de ayer. El mismo, ante Su Señoría, reconoció los hechos, con lo cual no se tuvo que fijar la vista para el mes de septiembre, como sucedió con el que amenazó el jueves a otro facultativo en el centro de salud del ‘Tarajal’, ya que éste en ningún momento admitió la versión que había sido ofrecida.



Fue el domingo cuando prestó este facultativo declaración en el Palacio de Justicia, en el Juzgado de guardia, ratificándose en todos los hechos que había denunciado el sábado por la noche en la Jefatura Superior de Policía.



También, según ha podido conocer esta redacción, acudieron los testigos de los hechos para explicar lo que habían observado cuando se produjo esta situación tan desagradable.tionis temperetur cu



El facultativo que sufrió la agresión verbal y el intento de agresión en el interior del ‘José Lafon’ no es la primera vez que tiene una experiencia de estas características en el devenir diario de su trabajo. Lo mismo sucedió hace unos seis años cuando el mismo estaba destinado en el centro de salud de Otero. La situación fue muy parecida a la que volvió a revivir en la tarde del sábado. Entonces, fue una chica que le insultó e intentó agredirle dentro de su despacho porque no accedió a extenderle una receta que quería. Por supuesto, éstas son las causas que normalmente provocan las situaciones de riesgo para los facultativos. De todas maneras, como nos reconocía el propio médico, aunque “uno ya lo haya vivido, desde luego, se provoca una tensión que influye a todos los niveles”.

Ingesa



Por su lado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha manifestado a través de Twitter que proporciona asistencia letrada y considera atentado cualquier agresión a su personal, en virtud del artículo 550 del Código Penal. Este posicioniamiento lo ha realizado después de las agresiones que se han producido entre el jueves y el sábado.



De esta manera, el Ingesa muestra su apoyo a los facultativos afectados y pone a su disposición su servicio jurídico.



Recordar que también el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, manifestó que debería producirse un acuerdo entre el Ingesa y la Fiscalía para analizar la situación de las agresiones y que todas estas situaciones sean abordadas como atentado. Un acuerdo que ya se ha producido en otras comunidades autónomas.

El vigilante y la celedora también, amenazados

Una de las preocupaciones que nos había realizado el médico que había sido agredido en el ‘Lafont’ era que dos de sus compañeros, concretamente, el vigilante de seguridad, al que le debía que la agresión no se hubiera convertido en física y una celadora, no habían podido declarar en la Jefatura Superior de Policía, a donde también acudieron a presentar la correspondiente denuncia. Señaló que los dos también habían sido amenazados por esta persona, incluso cuando ya se encontraba en el interior del vehículo de la Policía, cuyos componentes le habían detenido.