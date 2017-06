Wonder Woman

Wonder Woman es una película de superhéroes protagonizada por una mujer y dirigida por otra mujer. Sin la necesidad de catalogarla de feminista, que no lo es, el proyecto supone todo un ejercicio de normalidad y de acercamiento a nuevos tiempos, aunque lo paradójico es que el personaje es de los años cuarenta del siglo pasado, pero el caso es que se agradece ver a una chica con poderes que no sea familiar o versión femenina de algún Spiderman, Superman, Batman o Hulk. Habiendo opinado lo justo y necesario sobre el evidente tema, y centrándonos ya en lo cinematográfico, Patty Jenkins (la también directora de Monster) plantea una historia pausada, más preocupada de justificar los orígenes del personaje que de enfrentar a su protagonista con el enemigo, un tanto excesiva de metraje y sobredimensionada en lo épico-musical; eso sí, que mejora con mucho (fácil lo tenía, por otro lado), el despropósito de Batman vs Superman, en la que precisamente la breve aparición de Wonder Woman era lo único rescatable.



Siendo comiquero de siempre, me reconozco de la rama marvelita, y no sé mucho más de este personaje que lo que me han contado en la película (una princesa amazona, diosa entre hombres, que se ve atraída por la necesidad de salvar al mundo de una guerra global, en este caso la Primera Guerra Mundial, aunque creo que en los cómics se trata de la Segunda). Pero conozco a alguien también bastante seguidor del mundo viñetero y más “DCmaníaco” que yo, hasta el punto de tener tatuado en el trasero la batseñal (cada uno hace con su culo lo que le da la gana, solo faltaba), que me comenta que le falta un poco de ritmo entre la interesante pero larga primera parte (unos 45 minutos) y el meollo de la acción a raudales. El caso es que coincido con este espectador especializado en que son dos películas dentro de una con falta de conexión, y en mi caso, opino que la parte del origen en la que sale una estupenda Robin Wright es lo más destacable, pero se hace larga, y luego todo entra en un despiporre de tebeo con la heroína (interpretada con mejorable convicción por la israelí Gal Gadot) demostrando que una diosa entre mosquitos, simplemente los aplasta para aplauso y disfrute del impresionado espectador, pero ante semejante falta de emoción, ahí entra el típico antagonista divino a su altura que lo desmelena todo aún más, acabando el asunto en una pirotecnia de feria que roza lo sonrojante.



También me rechina ligeramente la obligada subtrama de amorío con el humano (Chris Pine, bien en su papel), porque ya se sabe que no puede haber una cinta de estas características en la que los distintos sexos no se atraigan por definición. Sin embargo, con todos sus mencionados problemas de concepción, se antoja más divertida y mejor conexión con la futura Liga de la justicia (esa es la idea, con la intangible presencia de Bruce Wayne tanto al comienzo como al final de la película) que la ya citada soporífera disputa entre el Caballero de la Noche y el Hombre de Acero. Veremos cómo sale la mezcla…

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Patty Jenkins

DURACIÓN: 141’

PAÍS: USA

GÉNERO: Fantástico. Acción. Superhéroes. Cómic. INTÉRPRETES: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Samantha Jo, Saïd Taghmaoui, Lisa Loven Kongsli, Florence Kasumba, Mayling Ng.

GUIÓN: Allan Heinberg (Historia: Z. Snyder, A.Heinberg, Jason Fuchs).

PERSONAJES: William M. Marston).

MÚSICA: Brian Tyler

PUNTUACIÓN: 5