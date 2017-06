No sé ya la de veces que se ha denunciado la situación que atraviesa el ámbito sanitario. No ya la que atraviesa a nivel laboral, que también, sino la que le afecta en materia de seguridad. No es de recibo que un médico, un enfermero, cualquier otro trabajador acuda a su centro de trabajo con miedo. Con miedo a toparse con un energúmeno que les amenace o les llegue a golpear.



Casos ha habido. Hay, de hecho, demasiados precedentes. Y eso que no se publica la cantidad de amenazas que sufren estos profesionales porque muchas veces ni siquiera reparan en hacerlas público. Se cansan, aunque sea grave lo que está ocurriendo.



En las últimas 48 horas han ocurrido dos hechos que han llevado a una movilización. Antes han sucedido más casos en los que se han visto implicados vigilantes de seguridad sobre cuyas espaldas recae el control de estas instalaciones y que, reconocen, no disponen ni de medios ni de recursos humanos suficientes para abordar cuestiones que les superan.



Hace unos meses, el director provincial de Ingesa, o mejor dicho, el jefe político que atiende las directrices de los que les mandan y no las que casan con la realidad, habló de revisar los protocolos existentes. Dijo aquello después de que un elemento quisiera matar a otro con una hoz y terminara siendo reducido por los vigilantes. Después también de que trabajadores del 061 se vieron afectados por robos o amenaza con pistola incluida. Pero ya ven la realidad. Esos protocolos que deben ser revisados son ya de por sí inútiles y ni tan siquiera han sido alterados para adecuarlos a una realidad clara y preocupante.



Los sanitarios advierten además sobre un tipo de personas con adicciones que resultan peligrosas porque vienen a reclamar las pastillas que requieren con imposición, con empleo de la fuerza. Y los profesionales, ante esto, están más que vendidos, expuestos a situaciones que se les van de las manos y con las que no deberían lidiar. ¿Acaso en sus contratos venía ese plus por lidiar con maltratadores, con delincuentes en potencia, con lo que el sistema sanitario no sabe controlar?



Va a ser que no. El problema se le va de las manos a Ingesa porque quiere, porque es incapaz de ver la realidad que se le está adviertiendo, o porque el jefe político es tan político que hasta creerá que la inseguridad que le protestan es subjetiva. Seguro.