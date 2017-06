Caballas organizó este taller de pesca en el pantalán del Parque Marítimo del Mediterráneo con un total de 25 alumnos en la memoria del fallecido Said Mustafa

El pantalán del Parque Marítimo del Mediterráneo ha acogido esta mañana la segunda edición del Taller de Pesca en memoria de Said Mustafa que organiza la Coalición Caballas con el patrocinio de Deportes Mendoza.



Un total de 25 niños y niñas se inscribieron para este taller donde recibieron teórica sobre tipo de cañas, hilos y anzuelos, así como el montaje de cañas, la preparación de los carretes según el tipo de pesca a realizar, empatillamiento de anzuelos y colocación de plomos, algo que luego llevaron a la práctica en el propio pantalán bajo la atención de Mohamed Mustafa, hermano del homenejado, que fue el encargado de impartir este taller de pesca para niños.



El propio Mohamed Mustafa ‘Moha’ habló sobre este taller comentando que “es un taller que se estáconsolidando entre nuestras actividades y que nos han obligado a tener que repetir otro antes de que acabe el año y que haremos en invierno en la playa. Este taller de pesca recuerda la memoria de mi hermano Said Mustafa que era una apasionado de este deporte y que me enseñó además de pescar los valores como el cuidado del medio ambiente y la limpieza de nuestras costas y con este taller intentamos que los niños aprendan estos valores y además aprendan a pescar sabiendo todo lo que deben saber para practicar este deporte. Este año hemos tenido que dejar a mucha gente fuera porque tenemos un cupo de veinticinco niños y niñas que es el número ideal para poder impartir tanto la teórica como la práctica de este deporte de la pesca. No me quiero olvidar de dar las gracias tanto a Caballas como a nuestro patrocinador como es Deportes Mendoza”.