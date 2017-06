La Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores quiere manifestar su rechazo a la política de Personal, tanto de la propia Administración Local, como a la de Organismos Autónomos y las Empresas Municipales. “Un gobierno instalado en una deriva de ineficiencia, ignominia y falacia, cuya única preocupación es utilizar la excusa de la autonomía para colocar cada vez a más correligionarios y cada vez con mejores sueldos, cosa que no es de extrañar ya que el presidente Vivas se encuentra entre los políticos mejor pagados de España”, indica en una nota de prensa.

La federación ugetista dice que “sin embargo tiene más de un tercio de la plantilla en estado de precariedad laboral, algunos incluso trabajadores discontinuos a los que muchas veces no les llega para cobrar el paro mientras no trabajan. Los sueldos congelados con una pérdida de poder adquisitivo del 15 por ciento, solo desde 2012. Las ofertas de empleo público para cubrir las necesidades de atención al ciudadano raquíticas. Las aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores inexistentes”.

“Por eso el que pretendan homologar el sueldo del gerente de Angevicesa con el de los demás gerentes, con una subida, a todas luces ilegal del 40%, prohibida por los Presupuestos Generales del Estado, no deja de parecernos una anécdota, dentro de la política de este Gobierno, cuyos miembros empiezan a verse un día sí y otro también declarando en los juzgados. Hay que decir que hace escasas fechas, en el Parque Marítimo, con un importante déficit, una plantilla sobredimensionada y un director con un sueldo bastante importante, nombraron a un gerente para que cobrara también 70.000 euros anuales y fuera a bañarse todos los días del verano. O anteriormente se nombró a otro gerente en Emvicesa con las mismas retribuciones. O anteriormente en Acemsa. Y entonces no se rasgaron las vestiduras. Todos los casos son igual de obscenos”, recoge el comunicado.

El sindicato se pregunta “cómo es posible que sucedan estas cosas. Que se nombren gerentes con sueldos astronómicos en sociedades deficitarias, sin conocimientos ni experiencia de gestión, ni requisitos de ningún tipo. Y cómo es posible que sigan nombrando directores generales, que tenemos ya más que el Gobierno de Rajoy. Y no tenemos quince o veinte viceconsejeros como en Melilla porque la UGT le ha dedicado una parte de sus recursos importante para que esto no ocurriera”.

“Y, entonces, cómo puede ser que despidan a trabajadores de Arasti Barca porque les digan que no hay dinero o encuadre presupuestario para que no vayan al paro. Y cómo a la limpiadora del Instituto de idiomas no se le puede completar dos horas de jornada para que pueda limpiar unas instalaciones que son el doble de las anteriores. Y cómo es posible que a los vigilantes de colegio se les despida en verano, en Semana Santa, en Navidad, porque no hay dinero para ellos”, añade.

La federación ugetista entiende que la respuesta de lo que ocurre es esta: “Porque hay técnicos y altos funcionarios de la Ciudad que informan de acuerdo con estos criterios. Que no hay cien euros para una limpiadora y si hay 5000, o 1500 de subida para un gerente. Y esto ¿cómo es posible que suceda? Pues porque los puestos más importantes de cualquier Ayuntamiento, el de Secretario General que tiene que velar por la legalidad y el de Interventor que tiene que velar por el control presupuestario llevan más de quince años vacantes. Y están ‘okupados’ de forma irregular por personas que no tienen ni la titulación ni la capacitación profesional, ni la independencia para desempeñarlos, y los siguen haciendo con gran satisfacción del Presidente, a cuyo servicio están y ante la pasividad de todos los diputados de la Asamblea, especialmente los de la oposición que no dicen nada, ante el hecho de que la legalidad y el control presupuestario, lleven en estas manos, tantos años y, por cierto, con unas retribuciones escandalosas y encima cobrando dietas de las Sociedades, hecho ya denunciado por el Tribunal de Cuentas”, indica.

Por ello, exige al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “que al menos cumpla con lo que manifestó: que va a regular las retribuciones de los gerentes, entendiendo por regular, dejar de pagar sueldos desorbitados que llevan a los que cobran menos a pedir la equiparación e implante gerentes con criterios profesionales y sueldos de Ceuta, allí donde verdaderamente haga falta y que se olvide de colocar más correligionarios y se ponga a trabajar verdaderamente por los graves problemas que están atravesando los ciudadanos de Ceuta. Aunque nos figuramos su respuesta. Que lo que decimos es demagogia. Ahora llaman así a la decencia”, concluye.