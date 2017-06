Considera el sindicato que la Policía Local “está para servir a los ceutíes y no servir de muleta a un delegado que no sabe o no quiere”

La situación en la frontera está haciendo que las centrales sindicales salgan a la palestra con el tema del despliegue efectuado por la Policía Local.



En un comunicado, Comisiones Obreras establece que la incompetencia del delegado del Gobierno tiene que tener algún límite. “La Policía Local está para servir a la Ciudad de Ceuta, no para servir de muleta a un delegado del Gobierno que no sabe, o no quiere, cumplir con sus obligaciones. La situación de la frontera de Ceuta demanda una plantilla de Guardia Civil y Policía Nacional acorde con las verdaderas necesidades. No valen más excusas. Si esta realidad no se asume, y no se obra en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad, con su Presidente a la cabeza, tendrá que tomar decisiones. Todo tiene un límite. La paciencia de los policías locales, también”.



CCOO considera que el caos de la frontera es un problema muy grave que afecta al funcionamiento de la Ciudad en su conjunto y que, en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad debe contribuir en la medida de sus posibilidades a resolverlo. Este sindicato considera que la Policía Local puede, y debe, desempeñar un papel importante en el intento de acabar con las terribles colas de la frontera, en tanto que es un cuerpo experimentado y especializado en materia de tráfico de vehículos, pero eso si en su ámbito competencial. “Estaremos allí presentes haciendo gala de la profesionalidad y vocación de servicio público que nos ha caracterizado, dejando claro que no somos los únicos actores en la resolución de este problema así como cuál es la administración que tiene la principal responsabilidad en su solución”.



Se considera que esta “ampliación de los servicios” no se puede hacer en detrimento de otros que tienen también importancia para el conjunto de la Ciudadanía. “Los servicios extraordinarios (y estos lo son claramente) deben estar debidamente dimensionados y dotados con el personal suficiente y su correspondiente aumento de cobertura horaria. Esta circunstancia debe resolverla el nuevo Superintendente que hasta la fecha no lo ha hecho.



Comentan que el indudable ánimo de colaboración y cooperación entre la Ciudad y la Administración General, incluidos los diversos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no puede ser interpretado de manera errónea como una “sustitución “ de unos cuerpos por otros y una “ilegal delegación de competencias” de una administración en otra; que es lo que está pasando. “Comprendemos que en una situación extraordinaria, y por tanto provisional, por razones de capacidad operativa (la administración general se mueve con más lentitud y dificultad), la Policía Local pueda asumir más competencias de las que le corresponden en puridad de criterio en un momento puntual y determinado. Pero lo que no podemos aceptar, y no lo vamos a hacer, es que la Delegación del Gobierno no cumpla con sus obligaciones ni ejerza sus competencias debidamente, convirtiendo algo excepcional en “norma”, porque no lo es.

UGT denuncia ante la Inspección de Trabajo las condiciones de la Local en la frontera

El Sindicato de Policía Local de UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones laborales de los policías locales que prestan servicio en la N-352.



Tal y como recoge la denuncia, el sindicato entiende que “no es competencia de la Policía Local el ordenamiento y regulación del tráfico en este tipo de carretera”, siendo esto competencia de otro cuerpo de seguridad, tal y como establece la Ley 2/86 de 13 de marzo, en su Título V de las Policías Locales, artículo 53.



El sindicato recuerda que este dice que “los cuerpos de seguridad deberán ejercer las siguientes funciones: ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación”.



Además, UGT entiende que el servicio se está realizando “careciendo de las medidas de prevención oportunas, muestra de ello es que un compañero se encuentra de baja por una insolación”. Por ello, pide que se tomen las medidas pertinentes a la mayor celeridad posible.