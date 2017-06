Millones de personas esperan con muchas ganas la llegada de sus vacaciones. Si aún no has elegido a dónde ir este año, mira algunas propuestas interesantes.

Todos los años, con la llegada del verano también llegan los desplazamientos para disfrutar de unas (casi siempre) merecidas vacaciones. Millones de personas llenan la maleta y cargan el coche o reservan un medio de transporte que les llevará a su destino, algunas veces el mismo que el año pasado y otras un sitio nuevo que conocer. Quien más y quien menos tiene claro a dónde piensa ir en sus próximas vacaciones, aunque siempre están los que esperan a última hora para hacerlo, a menudo porque no tienen una idea concreta de qué harán estas vacaciones. Si este es tu caso, aquí tienes algunos destinos perfectos para tus vacaciones.

Descansar en Ibiza

Ibiza es conocida por ser el centro de la diversión nocturna del Mediterráneo. Pero también es un lugar estupendo para descansar unos días. Pequeños pueblos perdidos, playas en las que tumbarse a tomar el sol y darse un buen baño hacen de la isla un destino perfecto para alejarse de la rutina.

También puedes ir de compras para llevarte de recuerdo algunos productos típicos, como el queso o la popular ginebra de Mahón. Por no hablar de las ensaimadas, que no se hacen solamente en Mallorca. Y si quieres pasar un día en alta mar, en rentmeboat.com/ puedes alquilar barcos de distintos tamaños, con o sin patrón, y recorrer la costa en busca de algún rincón perdido.

Valeria del Mar en Argentina

En la provincia de Buenos Aires, a unas 3 horas de la capital argentina, hay una ciudad junto al mar con balnearios y playas en las que se puede vivir todo el año, y que en nuestro verano es un sitio perfecto para no pasar calor, ya que el hemisferio sur se encuentra en invierno. Aunque puede que llueva y la temperatura no suba de los 20 grados, es un destino interesante para conocer en vacaciones, sobre todo si no quieres pasar calor. Si quieres saber más acerca de las cosas que hay, en este enlace puedes conocer todo Valeria del Mar.

Conocer Budapest

Si las vacaciones de sol y playa no son precisamente las que más te gustan, en Europa hay destinos perfectos para el verano, con monumentos y espacios culturales para todos los gustos. El turismo cultural es uno de los principales motores de Budapest, capital de Hungría que tiene tanta historia que no se puede contar en pocas palabras. Lo mejor es viajar hasta allí y recorrer sus calles, pasear por los puentes sobre el Danubio y quedarse a medio camino, con lo que en su día fue la frontera entre dos ciudades: Buda y Pest. Viajar a Budapest es acercarse a uno de los escenarios en los que se han vivido grandes episodios de la historia.

Aventura visitando Machu Picchu

¿Espíritu aventurero? Si quieres disfrutar de una experiencia única y descubrir un lugar lleno de misterio como Machu Picchu en Perú, el Inca Jungle es una de las mejores formas de hacerlo. En un recorrido de 4 días disfrutarás de un montón de actividades de aventura a cargo de un guía experto. Durante el viaje irás viendo algunos de los paisajes más impresionantes que hayas visto jamás, llegando finalmente a las sagradas tierras de Machu Picchu, que solo se pueden visitar si has organizado el viaje con un guía autorizado. Lo más parecido a participar en una película de Indiana Jones que se puede encontrar.

¿Ya lo tienes claro? Si sabes qué destino te apetece más, no queda más que preparar las maletas y ponerse en marcha.