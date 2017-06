Desde CSIF muestran a través de una nota de prensa su total apoyo a los funcionarios de la Policía Local de Ceuta que están realizando las labores de regulación, atención al ciudadano y de orden de público en la N-352. “Le hacemos participe a la Jefatura que esta situación dado lo complejo del hecho, se entiende que por parte de medios y de efectivos de la Guardia Civil para sustentar este servicio, se preste toda la colaboración necesaria”, indica.

El CSIF dice que “el principio de colaboración que está reflejado en la Ley 2/86 de FFCCSS es innegable, pero no que asuma esta Jefatura las competencias que no son de nuestra índole, sustentando este dispositivo con más de 20 policías locales en cada turno del servicio, las 24 horas del día, mientras que la Guardia Civil aún no ha tenido tiempo de reestructurar sus servicios para mandar a más efectivos a esta zona”.

“Por esto la ciudad está sufriendo unas carencias importantes en cuanto no se pueden atender las llamadas de los ciudadanos, dado que todo el personal se encuentra aglutinado en poco más de 1.5 km de la N-352 y las calles que fluyen a esta vía, Loma Colmenar, subida Barriada Príncipe Felipe, Juan XXIII, Avenida Reyes Católicos”, añade.

CSIF hace una puntualización más de este “mal desarrollo de la previsión”, dado que “se forma un servicio extraordinario para las jornadas de tarde, de 20:00 horas a 01:00, para reafirmar la seguridad en las barriadas así como en los comercios, Operación Vigilans, resulta que todos estos efectivos, también se desplazan a la zona del problema, desatendiendo las demandas del comercio y de los ciudadanos”.

“El servicio extra se presupuestó con dinero de las arcas municipales, este servicio no solo no repercute en las funciones para lo que se creó, sino que además beneficia a una carretera nacional, Delegación del Gobierno, la cual tiene todo garantizado y cubierto, poniendo solo a 4 guardias civiles y eso cuando los pone. Gastamos dinero de la ciudad en cosas del Estado”, añade el sindicato en la nota de prensa.

“¿Dónde se encuentran esos más de 600 guardias civiles que hay en plantilla en la ciudad de Ceuta?”, pregunta el sindicato, “porque la policía local, sea de la unidad que sea, GOA, Trafico, Seguridad Ciudadana, UPAC, UIR, todos ellos, en un momento de este calibre potencian el dispositivo, sin mirar de qué unidad o grupo proceden, eso también lo podrían hacer otros cuerpos”.

“Además no es de recibo que se lleven a la explanada del Chorrillo, casi 200 vehículos, en unas condiciones precarias, sin agua, sin un WC, sin medios básicos, expuestos a altas temperaturas, reteniéndoles en ese lugar, una media de casi 10 horas, teniendo y sin tener mercancía, aparte del otro sin fin de automóviles, que se quedan atrapados a lo largo de la N-352, el día menos pensado saltara una chispa que desembocara en una estampida de toda la gente que se encuentre en la zona, generando graves altercados, teniendo que ser solventado por los policías locales que se encuentren presentes, sin medios y con personal de todas las unidades”, añade CSIF en el comunicado.

Ante la cercanía de la OPE, el sindicato se pregunta si se han planteado las autoridades de la ciudad “el caos que genera esta operación”.

CSIF indica que “los vecinos que ocupan todos los veranos, los aparcamientos de la explanada del Chorrillo, tienen miedo de llegar a la zona y quedarse luego atrapados, sin poder sacar sus vehículos, eso si llegan a entrar a dicho lugar”.

“Por todo ello y tras haberse producido el desfallecimiento de un agente de la Policía Local que ejercía su labor en dicha carretera nacional, trasladaremos lo sucedido a Prevención de Riesgos para dictamine lo que estimen oportuno los técnicos”, concluye.