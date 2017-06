Desde NNGG de Ceuta nos hemos vistos forzados a comunicar a los jóvenes la manera sombría en la que se gestiona el FPJ y sus distintas actividades, asimismo este comunicado es para aclarar y desmentir las calumnias vertidas contra NNGG.



Para aclarar la primera de las cuestiones, la ordenanza aprobada en pleno de la asamblea y publicada en el BOCCE el 25 de mayo de 2012 que rige el funcionamiento del FPJ en su art. 2 contempla lo siguiente:



m) Composición: El Foro de Participación estará compuesto por:



A) Plenario: Compuesto por todas las asociaciones juveniles de la Ciudad legalmente constituidas, las secciones juveniles de asociaciones o entidades, representantes de los Puntos de Información Juvenil reconocidos dentro de la Red de Información Juvenil de la Ciudad y por jóvenes no asociados. Todos formaran el Plenario del Foro de Participación como órgano supremo. La Presidencia del Plenario podrá ser la persona (asociada o no asociada que participe en el Foro), que presente su candidatura a la Presidencia y obtenga la mayoría de votos del Plenario. Habrá dos Vicepresidentes, uno elegido por los jóvenes asociados y otro por los representantes de los P.I.J. y de los jóvenes no asociados. La edad de los participantes será de 14 a 30 años, causando baja automática al cumplir los 31 años.



NNGG cumple con lo establecido en la ordenanza, nuestra representante es la secretaria general de la organización y todos nuestros representantes (suplentes) que han asistido al mismo han cumplido con el requisito de ser menores de 30 años. Nuestra Presidenta no asiste, ni ha asistido a ninguna reunión de este órgano politizado, pero la demagogia de la ejecutiva del mismo no tiene límites.



NNGG ha sido vetada del FPJ, sin que exista un reglamento de régimen sancionador delimitando el tipo de sanción y la duración de la misma, la decisión se tomó en el último plenario convocado exclusivamente para dicha finalidad y curiosamente no todas las asociaciones juveniles la apoyaron.



No solo esto, sino que también el foro carece de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal, la finalidad del mismo, los destinatarios de la información, así como la identidad del responsable del fichero, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Esto también fue comunicado en su día al FPJ por cauces formales, sin recibir respuesta alguna como va siendo habitual en este órgano. Desde NNGG les recomendamos que lo realicen por el bien de todos los jóvenes, ya qué no se puede solicitar los datos de carácter personal (DNI) de los componentes previamente sin cumplir con la legalidad.



Ante la presentación de diversos escritos, solicitudes de información relacionadas con las actas y el Reglamento de funcionamiento último del foro de participación juvenil, la única respuesta del foro fue la negativa y el silencio. Un silencio atronador, preocupante y cargado de un gran hermetismo.



A pesar del arrinconamiento, de los intentos de destrucción, de silenciarnos. A pesar de una gestión monopolizada de un foro supuestamente apolítico, Nosotros no nos callaremos, alzaremos la voz, seguiremos exigiendo explicaciones, seguiremos demandando políticas transparentes, seguiremos siendo como ellos nos describen un ¨incordio´´ hasta que el FPJ sea la entidad limpia, justa, imparcial y defensora de los intereses de la juventud, que todos “absolutamente todos” queremos que sea.



NNGG de Ceuta seguirá defendiendo los intereses de la juventud española y de los jóvenes ceutíes, le pese a quien le pese y cueste lo que cueste. Porque nosotros a diferencia de otros, si tenemos claro que es lo que queremos y a dónde vamos. Y sabemos que cuando estas vocacionalmente en una organización juvenil, lo haces única y exclusivamente para velar por los intereses de los jóvenes y que estos prosperen de la mejor de las maneras.



Juzguen ustedes, si este órgano está politizado o no.