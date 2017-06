Este año ya solo se convocará a final de agosto a los aspirantes que no son de las especialidades sin oposición

Si todo sale bien a finales de agosto de 2018 ya no habrá convocatoria de acto público para la adjudicación de interinidades en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), una fórmula de adjudicación de vacantes que se recuperó durante la etapa de Aquilino Melgar y a la que tanto en la Administración como en algunos sindicatos docentes se le ven más complicaciones que ventajas.



De momento, aprovechando la convocatoria de oposiciones en cuatro especialidades del Cuerpo de Maestros (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música Inglés), la Dirección Provincial ha incluido en el formulario para los interesados en seguir en esas listas de interinos un requerimiento: el de señalar en qué centros prefieren que se les asignen vacantes.



Esta opción evitará a la Administración que el proceso selectivo se alargue hasta finales de verano, incluso hasta después de la jornada en la que se convoque el acto público de adjudicación de vacantes, y se solape con este.



Cuando se conozca los nombres de los adjudicatarios de las 28 plazas en liza y de los aprobados se conformarán las listas y se adjudicarán las interinidades. En caso de que no hubiera huecos en los centros solicitados, la Dirección Provincial los adjudicará “de oficio”.



A juicio del director provincial “la supresión del acto público no conlleva ninguna pérdida de transparencia, pues podrá hacerse sin convocar a los interinos y hacerles desplazarse antes de terminar las vacaciones o delegar en otra persona, con los conflictos que se dan casi cada año, pero ante los sindicatos o delante de los medios si se considera oportuno”.



La conformación de estas cuatro listas de interinos sin acto público servirá, así, de experiencia piloto para, si no hay contratiempos, extender este modelo a todas el próximo verano.



Este de 2017, de momento, sí se mantendrá para los interinos del resto de especialidades no convocadas a oposición, cuyo plazo de presentación de solicitudes para continuar en listas se cerró a mediados de mayo sin dar opción de estipular preferencias de centro en sus instancias. La Dirección Provincial barajó abrir un nuevo periodo para que lo hiciesen pero finalmente ha optado por no hacerlo.

Todas las listas con la Orden vigente de 2012

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta ha criticado duramente al Ministerio por haber cumplido su “compromiso” de publicar en el BOE la nueva Orden de Interinos consensuada en marzo antes de abrir el proceso de presentación de solicitudes para las listas del próximo curso. Bendayán ha explicado que el MECD decidió no retrasar más esos procesos para no quedarse sin tiempo para la conformación de listas por el retraso en la publicación. Además, de esta forma, tanto los interinos de especialidades convocadas como los de las que sí tienen oposiciones se regirán por el mismo criterio y baremo.

CCOO aboga por irse de vacaciones con vacantes adjudicadas

Comisiones Obreras (CCOO) considera que el procedimiento de adjudicación de interinidades con acto público durante los últimos días de agosto que se ha seguido durante los últimos cursos “no reúne los requisitos suficientes de garantía y seguridad jurídica para el profesorado afectado”. Además, los de Juan Luis Aróstegui consideran que crea “confusión y desorganización en los centros” y que “cercena derechos básicos de los trabajadores que, en muchos casos se han visto obligados incluso a trabajar sin percibir sus retribuciones”.



Para CCOO la adjudicación de interinidades “se debe llevar a cabo antes de concluir el curso anterior mediante una convocatoria que reúna todos los requisitos de transparencia, lo que conlleva una publicación de la oferta, una adjudicación provisional, un plazo de alegaciones y una publicación definitiva”.



Desde su punto de vista, “de este modo, y aunque siempre quede un margen para imprevistos, la práctica totalidad de los interinos podrán conocer su destino antes de iniciar las vacaciones y se podrán incorporar a los centros con normalidad desde el 1 de septiembre, mejorando considerablemente el funcionamiento de los todos los centros en las importantes labores de puesta en marcha del curso y respetando todos los derechos laborales del profesorado”.