En la mañana de hoy, los vecinos de la zona, nos levantamos con este titular “El embolsamiento de los coches patera será en Loma Colmenar”. Una decisión política que, además de equivocada, llega mal, a la desesperada y tarde. Los vecinos de esta zona nos vamos a negar frontalmente a que este “palo de ciego” de algún lúcido se convierta en una medida al caos. Un caos que, hay que recordar, se ha prolongado gracias a la ineptitud y a la omisión consciente y voluntaria. El caos del Tarajal es similar a una culebra que, cuando era aún una cría inofensiva, nadie le dio importancia ni nadie tomó medidas cuando se podía atajar fácilmente, mientras todos advertíamos su dimensión. Y ahora cuando es una boa incontrolable que come todo lo que se encuentra, se busca la lucidez improvisada y arriesgada de “esconder” esa boa en la casa de quien ha sufrido sus consecuencias. Nos negamos a que este caos se solucione con más caos. Los vecinos de esta zona llevamos padeciendo este problema durante más de dos años. Seguramente que los lúcidos, sentados en sus cómodos sillones y con aire acondicionado, desconocen que nuestras familias, vecinos, amigos hemos pasado más horas en nuestros vehículos que en nuestras propias casas en los últimos años. Igualmente desconocen lo que es que un autobús te “tire” a más de 2 kms de tu casa y tengas que andar con niños y bolsas de la compra todo ese trayecto. Desconocen también lo que es, que una persona mayor e impedida (que las administraciones tienen el deber de proteger y hacer su vida más cómoda por su especial sensibilidad) tenga que andar con un sol de justicia desde el Centro de Salud del Tarajal o el Hospital Universitario hasta su casa porque los lúcidos no atajaron el problema en su momento. Igualmente no saben lo que es que niños y niñas no puedan ni acceder al colegio.

Las administraciones, por justicia y sensibilidad, deberían buscar otras zonas para su lúcida idea y no castigar más de lo que estamos a quienes hemos sufrido este problema con mayor incidencia. Nos negamos a que se embotelle en nuestras barriadas el problema. ¿Por qué se oculta esta medida y se tiene escondido el proyecto? ¿Por qué no le cuentan a la ciudadanía que este problema si se embotella en Loma Colmenar el primer perjudicado sería el Hospital? .El lúcido que ha tenido esta “gran idea” ¿no ha pensado en las molestias que se causarían a los pacientes con este caos permanente? ¿Han advertido los responsables políticos que el caos no deja de ser caos trasladando el problema de una zona a otra? ¿Por qué no se sientan seriamente y utilizan la máxima de “a grandes problemas, grandes remedios”? Dejen ya de improvisar, experimentar y utilizar a una ciudadanía a la que están sumiendo en un hartazgo incontrolable. Nos vamos a movilizar, para recoger firmas, paralizar cualquier amago de proyecto silencioso y oculto y para ello hacemos un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de la zona, a todas las fuerzas políticas y sociales para que nos ayuden en esta petición, a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital así como a todos sus usuarios, para que la solución a este problema no sea “embotellar” en ninguna barriada de la zona. Los vecinos y vecinas solicitamos la erradicación del problema a través de medidas eficaces y no eternalizar ese caos embotellando más de un millar de coches en nuestras puertas, esas mismas puertas que vienen a tocar cada cuatro años esbozando la mejor de las sonrisas.