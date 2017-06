Es una noche tranquila en una Ciudad apenas sin gente. Han celebrado la Pascua en una de las casas que Lázaro posee en Jerusalem. Sale Jesús con Sus Apóstoles dejando a las mujeres y al niño a cargo de Juan de Endor, y se despiden en la puerta. A continuación, atraviesan la Puerta de Herodes. El Maestro les dice que está contento de tenerlos a solas, y que se consuela ante tantas desilusiones, pues ellos no Le han fallado. “No pongáis ningún obstáculo a lo que Yo os guíe, tened plena confianza en Mí”.



Rodean el Monte Moria (donde Abraham llevó a su hijo Isaac para el sacrificio, como Dios le había pedido, para probarlo). Hay un puentecito para atravesar el torrente Cedrón. Santiago de Alfeo, su primo, pregunta si van al Getsemaní. “No, seguiremos hasta el monte de los Olivos, y será un momento precioso el que vais a vivir”. Pedro siente que no haya venido el niño, pero Jesús lo alienta y le dice que vendrá en otras ocasiones. “Quiero daros algo muy grande que Me habéis pedido mucho”. Les pide que se acerquen junto a Él, pues los necesita próximos más que nunca. “Os enseñaré a orar, como Juan enseñó a los suyos en el Jordán, y con las mismas palabras que usa vuestro Maestro.



Os había dicho que debíais esperar a que estuvieseis mejor preparados, para que la plegaria no sea una mera repetición de palaras, sino verdadera conversación con Dios. Esta noche, en medio de esta paz, y el amor entre nosotros y con Dios, porque hemos obedecido al Precepto Pascual como verdaderos israelitas, y el precepto Divino de la caridad para con Dios y con el prójimo. Simón de Jonás ha sufrido mucho estos días y su corazón honrado y su dolor, lo he compartido Yo con él”.



Pedro Le dice al Señor que sufrió por las ofensas de Judas, “y al verte a Ti tan triste, me moría de pena. No sé si esto es soberbia, Señor”- “No, Simón, ya no eres pescador de Galilea, eres Pedro de Jesús. Has avanzado en tu vida espiritual, como todos vosotros, desde los días en que nos detuvimos en aquel desierto a orar”. Ellos están tristes al no comprender la actitud de Judas, que no aprende. Pedro agrega que así como los diablos entraron en los cerdos, en Gamala, cuando Judas se metió en la caverna de Endor los diablos se introdujeron en él, pues “los demonios saben cambiar de domicilio”.



Jesús pide a Pedro que sea bueno. “Es que, Señor, para poder ser bueno, hay que dejarse guiar por Ti”. Jesús le insiste en que ruegue por él. “Judas tiene celos de todo, y los celos son una enfermedad. Ahora, atended a la oración: Padre Nuestro que estás en los Cielos, santificado sea Tu nombre. Venga Tu Reino a la tierra, como lo está en el Cielo, que se haga Tu voluntad en la Tierra como en el Cielo. Danos hoy nuestro pan diario. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes entrar en la tentación, sino líbranos del Maligno”.



Los Once estaban atentos. En estas palabras están contenidas las necesidades del hombre para las cosas del espíritu y del cuerpo. Si cumplís lo que contiene esta oración, conquistaréis la vida Eterna. Es una oración perfectísima y no podrán atacarla tantas herejías como vendrán a través de los siglos. Satanás morderá al cristianismo y lo despedazará. Muchas partes de Mi Cuerpo Místico serán separadas, distanciadas, convirtiéndose en células propias, queriendo en vano crearse un cuerpo perfecto como lo será el Cuerpo Místico, es decir, el Cuerpo que forman todos los fieles unidos a la Iglesia Apostólica, que mientras exista en la Tierra, será Única y Verdadera Iglesia. Las partes separadas no tendrán los dones que dejaré en la Iglesia Madre, para nutrir a Mis hijos, pero se llamarán cristianos por su culto a Cristo. Ellas también dirán esta oración. Recordadla, meditadla continuamente, no hay necesidad de otra cosa para santificarse. Si alguien estuviese en un lugar no cristiano, sin Iglesia, sin libros, esta oración será una Iglesia abierta en su corazón, una regla para santificarse. Padre nuestro. Es Padre del Verbo Encarnado. Así quiero que Lo llaméis, porque sois uno Conmigo, si permanecéis en Mí. No escondáis a Dios en un triple velo, ni Lo separéis de vuestro lado. Soy el sacerdote Eterno. ¡Venid! Yo descorro las cortinas y dejo ver lo oculto. Acercaos siempre a Mí. Cuando decís “Padre”, el Cielo se derrite de alegría divina. Vosotros sois los pequeños de Dios. He destruido con Mi amor al hombre viejo en vosotros, y he hecho que naciera el hombre nuevo, el cristiano. Sea santificado Tu Nombre. Dios creó al género humano en un exceso de amor, y vosotros tenéis derecho a llamarlo por Su Nombre. Venga Tu Reino a la Tierra, como lo está en el Cielo. Desead este acontecimiento con todas vuestras fuerzas y sería un regocijo si viniese a los corazones, en las familias, a los ciudadanos, a las naciones. Sufrid, trabajad y sacrificaos por ese Reino. Que sea la Tierra un espejo y que se refleje en cada uno la vida del Cielo. Mi Iglesia será un Faro Místico, a pesar de que vendrán siglos de lágrimas, sangre, errores y persecuciones. Mi Iglesia es una Barca que nadie la hundirá. Una Roca Dura y una Luz, Mi Luz. Luego vendrá el Reino perfecto, feliz, eterno. En la Tierra como en el Cielo que se haga Tu Voluntad. Esto se produce cuando llega el amor perfecto por la creatura. Se anula la voluntad propia por la de Dios, y cuando se está en posesión de las virtudes en forma heroica. En el Cielo se hace la voluntad de Dios. Aprended de ello. Danos el pan diario. Cuando estéis en el Cielo os alimentaréis sólo de Dios. Aquí tenéis necesidad de pan. Como sois hijos de Dios, es justo decir “Padre, danos pan”. Él siempre os escucha y os atiende. Si dices a un amigo de madrugada: “amigo mío, préstame tres panes, que ha llegado un huésped y no tengo para darle de comer”, Tu amigo no dirá:”no me molestes, que la puerta está cerrada y mis hijos están durmiendo”, si insistes al verdadero amigo, te lo dará. Pero vosotros cuando oráis al Padre de los Cielos, os dirigís al Amigo Perfecto. Por ello, os digo: “pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sabed que se da a quien pide. Quien busca, encuentra, y a quien llama se le abre. ¿A qué hijo se le da una piedra si pide pan? ¿A quién se la da una serpiente si pide pescado? Ese padre sería un criminal. Un hombre sano de mente no daría un escorpión a un hijo en lugar de un huevo. Con mayor razón Dios os dará lo que pedís. Aunque vosotros seáis malos, Dios es bueno. Pedid con humildad y amor de hijo el pan a vuestro arne en padre. Perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a los que nos deben. Jesús les recuerda que Judas Le preguntó en dos ocasiones si Él había sido tentado por Satanás. “Le respondí que sí. Pero Judas es terco y no se anima a comprender la realidad. Para evitar la tentación debéis orar con humildad, que Dios impida las tentaciones. Decid:”Padre mío, tenme muy cerca de Ti y no permitas que el Maligno me pueda hacer daño”. Esta es Mi segunda Pascua con vosotros, Mis queridos amigos. El año pasado comimos el pan y el cordero. Este año os regalo la Plegaria en esta Pascua. La próxima Pascua será la última, y os regalaré otros dones, para que cuando Me vaya al Padre, tengáis un Recuerdo Mío muy valioso”. Llega la aurora. Bajan al Getsemaní y entran en casa para descansar. Simón Zelote y Judas Tadeo van a por las mujeres y el niño. Pedro, los demás y el Maestro, se quedan a esperar. Luego todos juntos irán a Betania. Lázaro tiene ahora sus campos de lino en flor, como un mar verde y azul, y a estas horas de la mañana, en el descanso del sábado, Jesús se encuentra allí sumido en Sus pensamientos. Sus discípulos lo andan buscando. Zelote grita: “¡Allí está, Juan!” Y Juan avisa a María que Lo buscaba. “Hijo Mío, han llegado unas damas romanas y un soldado, porque Juana les avisó que Tú estabas aquí. Lázaro metió el carro en el jardín para no escandalizar”.- “Ellos buscan la Luz. Comprenden que todo un Dios sea un hombre también. Aún no creen en el alma, pero Yo destruiré sus costras y comprenderán. Ahora creen que soy un sabio, un filósofo. Ya creerán”. Su Mamá se preocupa, pero Jesús La conforta: “De ellos no Me vendrá ningún mal. Y Roma protege a Lázaro, los fariseos no podrán hacer nada”. Se marcha María a casa de Zelote y Jesús se encamina a casa de Lázaro (precisamente cerca del lugar donde el amigo será enterrado en unos meses). “Me permití hospedarlos, Señor”.-“Hiciste bien, amigo Mío”.



Jesús conoce a las damas romanas y a Quintiliano. Todos saludan con fervor al Maestro, y quieren oír Sus Palabras. “Dijiste, Maestro que nuestras creencias son vanas, por tanto, nos hemos quedado sin nada. ¿Cómo se podría llegar a tener fe?”, dice Plautina. “Comencemos por vuestros templos, edificios sagrados, bellos, pero están dedicados a la nada. Dentro tienen árboles sagrados para los dioses, con fuentes, altares, estatuas y obeliscos. Al fondo, el altar donde se recitan plegarias para la divinidad. Frente al altar el lugar del sacrificio. Todo precioso y limpio”.



Los describe con precisión y se extraña Plautina que los conozca tan bien sin haber salido de Palestina. “Porque Yo estoy en el hombre que los creó. En el sabio, el escultor, poeta, cantante. En el campesino que trabaja la tierra, en el médico, en el vuelo del águila, … Soy el Altísimo Creador”. Quintiliano afirma:”entonces Tú lo sabes todo”. Se sorprenden, no hablan, hasta que Valeria Le pide que les enseñe a rehacer sus vidas. .



“La fe no es una deidad, es una virtud. Sólo hay un Único Dios. Él se basta a Sí Mismo y se ocupa de todas las cosas creadas. Y no se cansa. Él es el Amor Continuo y vive amando. Su Amor es infinito, perfecto. No tiene tiempo de aburrirse. El aburrimiento es el fruto del ocio, del vicio. En el Cielo del Dios Verdadero no hay maldad. Y pronto tendrá, además de los ángeles, un pueblo de justos que se alegrará con Él, y lo aumentará con futuros creyentes en el Dios Verdadero. Los genios vuestros son mentira, no existen. Vosotros habéis oído que el hombre no es sólo cuerpo, que está unido a algo inmortal. Tenéis necesidad de genios como si fueran dioses. Entrad en la Verdadera fe, en contacto con vuestro ángel. Y sólo adoraréis a Dios”. Quintiliano Le pregunta:”El alma está también en los paganos, ¿pero de quién viene el alma?”- “Viene de Dios, Él es Su Creador”. Y continúa el romano:” si nacemos por las relaciones matrimoniales entre un hombre y una mujer, ¿también nuestros dioses habrán nacido de este modo?”- “Vuestros dioses son fantasmas de vuestra mente, que tiene necesidad de creer. Lo mismo que los animales, los hombres engendran al hombre. Pero el alma viene de Dios. Cualquiera que ha nacido de mujer tiene alma”. Plautina pregunta a Jesús si el pecado mata al alma.”¿Vive el alma en nosotros pecadores?”- El pecado existe cuando uno se rebela a conciencia contra el orden de Dios. Dios es justo, no puede castigar a quien hace el mal creyendo hacer el bien. Pero sí castiga al que conoce el bien y el mal, y persiste en el mal. Por tanto, en vosotros hay alma, vive y está presente”. Paulina agrega:”entonces el alma es engendrada por Dios espiritualmente, ¿puede recordar que fue engendrada por Dios, si el cuerpo no se acuerda cuando estuvo en el vientre de su madre?”- “El alma la da Dios cuando el feto está formado. El alma es eterna y espiritual, a semejanza de Dios. Es eterna, pues la crea Dios, que es Eterno, Ella sufre porque desea al Dios Verdadero, de Quien viene. Tiene hambre de Dios. En el alma de los santos hay perfección antes de la muerte, por lo que existe una diferencia en su origen. El alma experimenta tres fases. La primera es su creación. La segunda es su evolución. Y la tercera es su perfección, que se consigue con las buenas acciones, así se hace un alma más perfecta. Cuando se llega a la santidad desde su estado original, ella está preparada para descansar en Dios. Debéis destruir las cosas inútiles en vuestro “yo”, las ideas erróneas. Construid un lugar en las alturas, para el alma. Aprended de la paciencia y la constancia. Tendréis que conseguir ser humildes, puros y justos. Almacenad sabiduría, generosidad y misericordia. No os olvidéis de la fe, esperanza y la caridad. Proteged el alma de inmundicias, dejando libertad a la Luz, que ella es templo del Espíritu Eterno. Donde está Dios hay abundancia de riquezas espirituales. Que vuestra alma sea refugio para los infelices, dando amor y paz con los brazos abiertos, para que otros vengan a Dios”. Jesús ha terminado Su discurso. Flavia ha escrito todo en tablillas de cera, para llevarlo a la nobleza romana. “La cera se borra. Escribidlas en vuestro corazón”. Plautina suspira, dice que sus corazones están aún llenos de templos. “Acuérdate de nosotros en Tu Cielo”. Jesús les asegura Su amor eterno. Se despiden.”Vuestra venida Me ha hecho muy feliz. Y Publio Quintiliano, acuérdate de Jesús de Nazaret”. Se marchan. Jesús comenta a Lázaro que hay muchos infelices en el mundo. “Yo también lo soy, pues siento el alejamiento de mi hermana María una desgracia”. Jesús sonríe y Lázaro se extraña. “Y Marta no hace más que llorar”.- “Eres un niño impaciente”. Lázaro dice que va perdiendo las esperanzas. Jesús lo abraza y le pide confianza absoluta. “Créeme pues lo que prometo, lo cumplo”. Y se despiden. Es un nuevo día. Jesús está arriba, en la azotea, ve a Juan de Endor con el niño y le dice que suba. Desde allí se ven los campos cargados de frutos y muchas espigas doradas de trigo. Buscan una sombrita para hablar. Jesús le comenta que cuando venga Isaac el pastor con los campesinos de Yocana, se marcharán a sus campos en un carro que les proporciona Lázaro,, y pide a Juan que les entregue el dinero que tienen para limosnas. “Otras veces se encargaba Iscariote, pero no está. Yo cuento contigo y con tu silencio. Trabajarás en Mi nombre. Te emplearé en obras de misericordia y amor. Tú eres capaz de curar y de hablar. Distribuye el dinero en partes iguales para los campesinos. Lo entregó un alma que se redime, rogad todos por ella”. El de Endor se sobrecoge por la confianza que pone Jesús en él. Dice que agregará dinero suyo para repartir. “Juan, siento alejarte de Mí, pero necesito discípulos peregrinos. Lo harás muy bien. Te reservo misiones muy difíciles. Irás con Isaac, que te enseñará, pues durante su larga enfermedad el Espíritu de Dios lo instruyó. Él siempre perdona todo. Pero tú vendrás a Mí con frecuencia y hablaremos a solas”. Juan estalla en llanto, no quiere separarse del Rabbí. Sólo Le pide que perdone todos sus pecados. “Estás perdonado. Sé humilde, pero no te rebajes, porque eso es soberbia. ¡Y no llores más!”. A continuación, se van al huerto, a una plantación de manzanos. Jesús pide que se congreguen todos, con las mujeres y el niño. Y Lázaro también. “Os contaré una hermosa Parábola del hijo pródigo. Os traerá mucha luz y os guiará en vuestra vida… Un hombre tenía dos hijos. El mayor poseía todas las cualidades de buen hijo. El menor era muy inteligente, pero rebelde, amante del lujo y del placer. Y ocioso. Sabed que la inteligencia es un don de Dios, pero que se debe usar con medida, como las medicinas, que según se usen pueden sanar o matar. Pues bien, el padre quería sin resultado, que llevase una vida más adecuada, por lo que un día se produjo una discusión muy fuerte entre ambos, y el hijo le pidió la parte que le correspondía de sus bienes. “Pronto estarás arruinado y yo no le quitaré a tu hermano lo que sea suyo”. Pero el hijo insistió, así que el padre dio al mayor los campos, los viñedos, los olivos y los rebaños, y al menos le dio el dinero y las joyas, que vendió enseguida, además, se avergonzaba y no quería decir “soy un campesino”. Todo lo dilapidó enseguida, en juergas y banquetes. Se le acabó el dinero, pero su soberbia no le permitía volver con su padre y decirle:”padre, perdóname. Me he equivocado. El joven había aprendido muchas cosas, pero no lo que dice el Eclesiástico:”cuán infame es el que abandona a su padre, y cómo maldice Dios a quien quita la paz a su madre”. Era inteligente, pero no sabio”… Jesús toma un descanso, mira a todos que están absortos escuchando, y se dispone para continuar Su relato.