Ceuta, como destino, está dejando de ser atractivo para determinados profesionales. La fuga teñida de malestar comenzó en las fuerzas de seguridad por sus enfrentamientos con Hacienda. En este punto habrá que diferenciar bien los casos de quienes tienen la razón y han sido víctimas de una persecución porque sí (ya hay sentencias que lo están apuntando) de los que no, de los que simplemente constituían un ejemplo de lo que no puede hacerse porque esas diferencias, de ser consentidas por la Administración, supondrían un grave agravio comparativo con los demás ciudadanos. Y ahí sí que no. También es cierto que en esa campaña disfrazada de lucha contra el fraude que encabezó la Agencia Tributaria ha habido un especial detenimiento en determinados colectivos y no en indagaciones más serias.



De las fuerzas de seguridad se pasa ahora al ámbito sanitario. En donde también habría que debatir las auténticas causas que hay detrás de la marcha de especialistas, pero esto no quita que tengamos un problema cada vez mayor porque los especialistas optan por abandonar sus áreas generando un problema para todos los ciudadanos. Ahora conocemos que la Unidad de Hombro del Hospital peligra, que la Unidad de Mama y la del Dolor han perdido a un cirujano y a una anestesista… que hay más especialidades en las que sus titulares están sopesando dejar la ciudad porque no les resulta atractiva.



Y esto sí que pinta un negro panorama para una ciudad en la que su base funcionarial parecía intocable, en la que se pegaban tortas por ser elegida como destino y que, con informaciones como las que vamos conociendo, se demuestra que las viejas proclamas van careciendo de sentido porque las agarraderas dejan de serlo. Hablamos de seguridad y de sanidad, pero pueden ir añadiendo muchas más.



Las sensaciones no son nada buenas, menos cuando van llegando por goteo en una ciudad que ya de por sí está afectada por los problemas que de forma insistente afectan a muchos sectores de la ciudad, derivados de la dejación fronteriza que ha terminado por explotarnos ante nuestras caras. Esto sí que requiere de un tratamiento al completo, de todos los sectores y desde todos los ámbitos porque las consecuencias de la sangría son, no lo duden, para todos.