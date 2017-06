Al CNP se le pagará los servicios extraordinarios los Guardias Civiles tendremos que hacerlo gratis. Con sus continuos actos de agravio hacia los trabajadores de esta Institución solo cabe pensar que al Ministro del Interior no le gusta la Guardia Civil.



La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación que engloba todas los Empleos y Escalas de la Guardia Civil, por medio del presente comunicado pone en conocimiento de la Opinión pública lo siguiente:



Un nuevo agravio a los trabajadores de la Guardia Civil, esos a la que todos los políticos ponderan cuando con sus investigaciones ponen en entredicho actuaciones ilícitas de los contrincantes pero critican duramente cuando son ellos los investigados. Porque cada vez cobra más fuerza los comentarios que apuntan a que en el ministerio del Interior están muy enfadados con nosotros por el excelente trabajo de nuestros compañeros de la UCO que están sacando todos los casos de corrupción. Sino no se entiende que ni un solo responsable haya mandando callar y ser respetuoso con el trabajo de los hombres y mujeres de la guardia civil y el trato discriminatorio al que nos condenan.



No podría explicarse de otra forma el hecho de que ahora se destine una partida de 4.000.000€ para el CNP para abonarles los servicios extraordinarios mientras que para los guardias civiles no se contempla ninguna partida especial. Es decir, 0€ porque dan por hecho que lo vamos a hacer gratis total. Otro agravio que se une al que ya nos hicieron con los Presupuestos Generales para este año donde en el reparto económico ya nos destinaron 260 millones menos. O el más reciente, de los chalecos antibalas que volvemos a no tener por un error burocrático. Esto sólo pasa con la Guardia Civil, y no con los miembros del CNP donde además de haber comenzado a repartirlos de uniformidad en muchas de sus unidades, de la misma academia los policías alumnos ya salen con un chaleco de dotación, en cambio los futuros guardias civiles salen de Baeza con una mano delante y otra detrás.



Los trabajadores de la Guardia Civil vamos de discriminación en discriminación. Da lo mismo quien ocupe el sillón de mando, nos han tomado por los tontos de las FCSE y han concluido que seguiremos aceptando ser la mano de obra esclava de la España del s. XXI sin levantar la voz. Pero se han equivocado. Son demasiados agravios para que los guardias civiles sigamos callados. En AEGC ya no pedimos cambios, los EXIGIMOS, porque nuestro trabajo es igual de profesional que el que realizan los miembros del CNP. Por eso esperamos que el actual inquilino del ministerio mueva su mano para hacer, por primera vez, hacer algo bueno por los guardias civiles y destine una partida para servicios extraordinario igual a la del CNP para los trabajadores de la Benemérita. Estos funcionarios, señor ministro, ya no estamos dispuesto a seguir esperando sus estudios económicos de viabilidad. Si ha sido posible en el CNP también lo es en la Guardia Civil, de no ser así nos estará confirmando que su ministerio no sólo nos trata como esclavos sino que busca nuestra desaparición.