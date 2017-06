La empresa Marsave se encargará de prestar servicio en las playas otro verano más, continuando con las labores que prestó el año pasado. Ayer puso en escena todos sus medios como parte de un simulacro que también sirvió para demostrar no solo la capacidad de que dispone sino la necesidad de estar siempre alerta en las playas.



Ha comenzado la temporada de verano y hay que tener especial cuidado con las prácticas que se lleven a cabo, más aún cuando persisten las imprudencias de arrojarse desde las escolleras o de meterse en el mar cuando el mal tiempo lo desaconseja.



Marsave puede estar preparado siempre, como de hecho lo está. Sus profesionales listos para atender cualquier emergencia en las playas. Pero son los propios usuarios los que también deben concienciarse para no ponerse ellos en riesgo o también a los demás. Todos debemos poner de nuestra parte para hacer de este verano uno más seguro, contando con el cumplimiento de las normas que se dictan y atendiendo las recomendaciones que ofrecen quienes saben de esto. No puede permitirse que cada año se esté repitiendo lo mismo, chocando con aquellas personas que no atienden las recomendaciones y que provocan daños innecesarios. Comienza la temporada de baño, las playas empiezan a estar ya preparadas al 100% y disponemos de una garantía en el mar. Solo hace falta que el ciudadano responda al mismo nivel sin necesidad de acoger tragedias que se sostienen en faltas de atención y precaución.