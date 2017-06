Hay un efecto llamada claro por un pase en coche por el que se pueden obtener entre 200 y 500 euros

La explanada de Juan XXIII ya no se usará más

La Ciudad ha cifrado entre 800 y 1.000 los coches que se están dedicando a un porteo que termina incidiendo en la fluidez de la N-352. El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, dijo que la mitad de estos vehículos son de Ceuta, aunque fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico insisten en que no es así. Hablan de un efecto llamada por el negocio del bulto y sitúan el protagonismo de esos ‘pateros’ no en vehículos ‘made in Ceuta’ sino en los conducidos por marroquíes con tarjeta de residencia que se han desplazado de la península a vivir en la ciudad. De Ceuta, apuntan las mismas fuentes, solo ejercen esta actividad unos 30.



¿Y cuál es la cifra que se esconde tras este negocio? Según testimonios recogidos por este periódico, en los pases en ‘coche patera’ se puede obtener un beneficio de 500 euros como máximo, lo que ha generado el traslado del efecto llamada que terminó por colapsar el ‘Tarajal II’ a este otro ámbito, que ha colapsado la frontera.



Los marroquíes con tarjeta de residencia gozan de los privilegios que otorga el disponer de este permiso y se han trasladado en masa a un negocio que hoy por hoy les resulta rentable.



Pero detrás de todo esto hay algo más. Hay mucho de fraude, algo que en petit comité empiezan a reconocer muchas personas. Fraude como el de los empadronamientos ficticios. Detrás del negocio del bulto hay también una vinculación con este ámbito, ya que están ofreciéndose empadronamientos falsos a personas dedicadas al porteo para que puedan actuar a uno y otro lado de la frontera con normalidad.



Pero no solo la picaresca se queda ahí. Podrían estar ofreciéndose contratos de trabajo falseados para que existe una aparente relación contractual, permitiéndose una facilidad en la entrada y salida de quienes realmente no la tienen.



El paso alternativo al Biutz también ha dado pie al negocio del ticket, que son revendidos en el propio entorno del polígono, tal y como en reiteradas ocasiones ha denunciado este periódico sin que conste que se haya llevado a cabo una investigación al respecto. Los tickets son recogidos por personas que llegan los primeros y que son los que causan las avalanchas que ahora está sufriendo Marruecos y que ha llevado a que solo en esta semana se haya cerrado hasta en dos ocasiones el ‘Tarajal II’ ante el riesgo de tragedia. Las tarjetas son revendidas a 250 dirhams como precio mínimo.



De otra parte, el Gobierno ha insistido en que se mantendrá el dispositivo de control en toda la zona hasta que se retome cierta tranquilidad, algo que no parece que se vaya a conseguir muy pronto, a tenor de las manifestaciones de las administraciones que sitúan la clave en la respuesta del lado marroquí.



Ayer, el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, apuntó que se dejará de utilizar la explanada de Juan XXIII-Chorrillo, dado el uso que de los mismos dan ya los bañistas así como por la pronta celebración de la noche de San Juan. Informó ayer a los medios de que esta medida fue solo “de urgencia” ya que se tuvieron que desalojar los cruces colapsados y que impedían el tránsito fluido de los vehículos e incluso el ejercicio de los de emergencia o transporte público.



“No está previsto que se use esta explanada más, porque se va a insistir en la limitación en la entrada de los vehículos de Marruecos”, apuntó en declaraciones a los periodistas.