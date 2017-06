Iván García será el patrón de una de las embarcaciones de rescate de refugiados

“Voy a desempeñar la tarea de patrón en la embarcación Golfo Azurro que va a estar durante 15 días recorriendo la frontera náutica de Libia. Esa embarcación tiene botes salvavidas y yo iré en uno de ellos”. Así relata Iván García, bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ceuta, SEIS, su próxima experiencia: la que le llevará a Libia como parte del equipo de la ONG ‘Proactiva Open Arms’ durante el próximo mes de julio a bordo del citado buque, que está destinado al rescate de refugiados a la deriva.



Ha sido seleccionado como parte del contingente que, a bordo de la embarcación, partirá desde la costa de Malta, donde la ONG tiene su base para las operaciones en el Mediterráneo Central, y se dirigirá a aguas del norte de Libia, a la denominada zona de búsqueda y rescate.



El bombero ceutí ya es experto en estas lides. A principios de este año, ya se embarcó en una misión de estas características, en este caso con ‘Proem-Aid’, una ONG sevillana, fundada por bomberos de la capital hispalense. “Estuve en Lesbos una pequeña isla de griega con un importante flujo migratorio procedente de las costas de Turquía. Es una ciudad fronteriza que, al igual que Ceuta, también recibe mucha inmigración. Las oenegés llegan a colaborar juntas, realizando ejercicios en común, de modo que todos trabajemos en la misma línea”.



A raíz de esta actuación, García contactó con voluntarios de la ONG con la que trabajará ahora en aguas libanesas. “Conocí a uno de sus patrones y me invitó a este nuevo proyecto que es mucho más ambicioso”.



Sabe que no es una tarea sencilla, pero no le asusta el trabajo físico. Además de su formación como bombero, Iván García es buzo profesional y patrón de embarcaciones y también cuenta con experiencia en Cruz Roja Emergencias.



Lo más duro será poner a prueba su resistencia frente a las terribles situaciones a las que se puede enfrentar. Este tipo de operaciones de rescate, asistencia y traslado de refugiados en alta mar pueden derivar en situaciones estresantes y de gran impacto emocional, razones por las cuales todos los voluntarios estarán sometidos a una constante supervisión psicológica. “Hay un amplio equipo profesional en todos los ámbitos y también hay un gabinete psicológico y nos van preparando antes para afrontar lo que nos podemos encontrar allí. Durante la misión tenemos psicólogos a bordo que continúan cuando se termina”.



La organización humanitaria aportará nueve tripulantes (cuatro socorristas, dos patrones, un médico, un jefe de misión y un marinero-cocinero), a los que se suman un mecánico, un marinero y el capitán de la tripulación del propio barco.



García asegura que aportará su “experiencia y los años que he colaborado con Cruz Roja. Aportaré lo que me pidan”. Quizá lo más importante es lo que este proyecto le pueda aportar a él. “Lo veo desde un punto de vista que te enriquece. Cuando me interesé por Lesbos para ayudar en la crisis humanitaria que se vive en esa zona lo hice para conocer desde mi propio punto de vista la situación porque la información que llega está influenciada en función de quién la cuenta y quería verla con más objetividad”.



García sabe que toda ayuda es poca en estas aguas y en julio la suya se sumará al resto de héroes anónimos que, día a día, tienden una mano a los que huyen de su triste destino.